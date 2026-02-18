El club recurrirá

El Sevilla considera "excesivo" el castigo a Almeyda

Reacción del Sevilla Fútbol Club al castigo de siete partidos para Almeyda sobre los incidentes tras la tarjeta roja que le mostró Galech en el choque con el Alavés. El club nervionense considera "excesiva" la sanción, comparte las disculpas que pidió el técnico por su reacción y anuncia recursos y alegaciones para reducir la cifra de encuentros en los que no podrá dirigir al equipo desde el cesped.

El comunicado del Sevilla indica que "tras conocerse la sanción de siete partidos a Matías Almeyda por su expulsión ante el Deportivo Alavés, quiere trasladar:

-Su total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo.

-Que comparte el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo entrenador tras el encuentro por su propia reacción.

-Que el departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos.

-Que el Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador".

Por su parte, Kike Salas, que pasó por la sala de prensa de la ciudad deportiva, declaró que "no soy quien para decir si es justo o no justo. Estamos a muerte con nuestro entrenador, vamos a ir siempre de su mano, nos ha defendido en cada momento. No sé por qué lo echaron porque no le vi ningún gesto feo. No sé si nos va a perjudicar que no esté el míster en la banda, pero estamos acostumbrados a que esté ahí para aconsejarnos y apoyarnos. Él apoyará desde donde pueda. Tenemos que estar ahora más unidos que nunca y seguro que su cuerpo técnico también nos ayuda". El canterano se quejó por los últimos arbitrajes que está recibiendo el Sevilla, porque "últimamente está cayendo todo del lado contrario con los árbitros. Sólo pedimos respeto y que haya los mismos criterios, porque ves un partido donde pasa lo mismo y en el nuestro tienen otro criterios. Todos nos estamos jugando mucho".

