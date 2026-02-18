¡7 partidos de sanción a Almeyda!

Contundente castigo para Almeyda, tras el lío que se formó con la roja que le mostró Iosu Galech. De esos siete partidos, tres son por menosprecio al árbitro, uno por conducta contraria al buen orden deportivo, uno por no marcharse cuando le expulsaron y quedarse en el terreno de juego y dos por las protestas que supuestamente originan la roja. Si los servicios jurídicos sevillistas no consiguen reducir el castigo, el argentino no podría dirigir a su equipo desde la banda en los partidos ante Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Oviedo y Atlético de Madrid.
El colegiado navarro reflejó en el acta que el entrenador del Sevilla fue expulsado "por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto arbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió, en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de s equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos".
Además el Comité ha castigado con dos partidos a Joan Jordán por sus protestas al asistente y un partido a Juanlu por la doble amarilla.