Almeyda: "Si para ganar tengo que estar fuera, no vuelvo más"

El técnico argentino, sancionado siete partidos tras su expulsión frente al Alavés, cumplió el primero en el Coliseum. Vio el choque desde una cabina de radio y preguntado por si sabe si su club va a hacer algo para intentar reducir su sanción, declaró que ya no piensa en eso.

"Sé que el club se ha movido y se mueve. Realmente ya es un tema que dejé. Ya está. Confío en los chicos que están, confío en Javi Martínez (segundo entrenador del Sevilla) y si para ganar tengo que estar fuera, no vuelvo más. No me modifica nada. Es un tema terminado y por lo menos por mi parte no lo hablo más", declaró.

También habló sobre las sensaciones que tuvo al ver el choque desde la grada: "Se ve otro plano en otra posición. Pero soy entrenador y me gusta estar en el campo. Entreno en el campo, no entreno en una grúa. Si entrenase en una grúa me acostumbraría, pero no me gusta. No lo deseo".

Además, indicó que sabía que el choque ante el Getafe iba a ser complicado y reconoció que "el rumbo" del duelo "cambió" porque su rival se quedó con un hombre menos en el minuto 26 por la expulsión de Djené Dakonam.

"El primer tiempo creo que estuvo sin mucha claridad. El segundo, por los cambios, modificamos el sistema y abrimos el partido. Desde esos movimientos llegó el gol y pudimos hacer otros. Me quedo con la entrega y no es fácil de donde vinimos nosotros, que quedamos con diez en el partido pasado. Esta liga es complicada. Vinimos a buscar los tres puntos y logramos los tres puntos", señaló.

"Después de todo lo que venimos viviendo, lo mínimo que podemos hacer es disfrutar hoy y mañana pensaremos en el derbi (contra el Betis). Hoy disfrutar y volver a casa tranquilos", agregó.

Asimismo, manifestó que los cambios en el descanso y en la segunda parte modificaron el choque y resaltó que se tomaron bien las decisiones con unos jugadores que entraron en el campo "que lo hicieron bien".

"Era un rival duro. El partido pasado le ganó a un equipo que juega 'Champions'. Por eso estamos igualados a puntos. Es muy parejo, pero supimos modificarlo y poder encontrar la victoria", añadió.

Sobre Adnan Januzaj, clave con una actuación importante después de entrar al terreno de juego en el segundo acto, afirmó que espera que pueda seguir "evolucionando en su juego" y que dispute más minutos en lo que resta de temporada.

"Lo ha hecho muy bien y desde que llegué estoy intentado recuperar a este jugador. Tuvo un papel importante en el triunfo y me pongo contento por él", destacó.

Por último, señaló que no le importa donde consigan las victorias, si en casa o fuera, porque lo interesante para el Sevilla son los puntos que sumen para lograr el objetivo de la salvación.

"Es verdad que sumar fuera da un plus. Pero no estamos en condiciones de pensar si es fuera o dentro. Pero cuando se suma de tres, se hacen fuertes los empates. Ese es nuestro camino", subrayó.