Bakambu y Ruibal, recuperados y listos para el derbi

Ruibal se retiró con una contractura el pasado sábado, mientras que Bakambu se quedó al descanso en el vestuario con un golpe. Ambos estarán disponibles para Pellegrini en el derbi. En el caso del congoleño, suma dos goles consecutivos y no sería descartable que el domingo pudiera salir de nuevo de inicio, a pesar de que el 'Cucho' Hernández ya disputó la segunda parte completa ante el Rayo Vallecano.

Por otra parte, el Betis abrirá el entrenamiento de la víspera del derbi. Aprovechando que es festivo, Día de Andalucía, el club permitirá la entrenada de público en la sesión del sábado, a las 11 de la mañana, en la Cartuja. Es la tercera vez que Pellegrini abre el entrenamiento antes de un derbi. Lo hizo el año pasado para el choque de la segunda vuelta en el Villamarín. Entonces fueron 31.500 aficionados a ver el entrenamiento previo al derbi que remontó el Betis - tras el gol de Vargas, llegaron los tantos de Johnny Cardoso y Cucho Hernández-.

Este año, en la primera vuelta, también hubo entrenamiento a puertas abiertas en la Cartuja y se congregaron unos 10.000 aficionados antes del 0-2 del Betis en el Sánchez-Pizjuán con los tantos de Fornals y Altimira.