Antony: "Me imagino marcando gol y ganando el derbi"

El extremo brasileño del Betis Antony Dos Santos ha expresado la importancia del derbi ante el Sevilla del próximo domingo en La Cartuja, un "partido diferente al resto" en el que ha señalado que se imagina "ganando y marcando un gol" y en el que tiene "ganas de pedir el balón, encarar" y hacer lo que sabe.

Antony reflexionó en los medios del club sobre la importancia de este choque más allá de los tres puntos, aunque también, y mostró su ganas de jugarlo después de perderse el de la primera vuelta por sanción, aunque estuvo presente en el Ramón Sánchez Pizjuán apoyando a sus compañeros en la victoria verdiblanca por 0-2.

"Para mí, este partido es diferente al resto. Lo estaba hablando ayer en casa con mi mujer y mis amigos porque esta semana es especial, es diferente por la manera en la que se habla del partido", manifestó el internacional brasileño, quien precisó que "por muchas ganas que tenga", también tienen "que tener equilibrio y estar tranquilo".

Consideró que, tras el empate de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano, en el que reconoció que el equipo falló por haber podido ganar el partido, ahora tienen ocasión de resarcirse con "un derbi en el horizonte" que deben encarar "como lo que es, un partidazo, y tratar de conseguir los tres puntos".

"La afición del Betis es increíble, no sólo en los partidos en casa sino también fuera. Siempre están con nosotros y eso es muy importante. Pueden estar seguros que va a ser un gran partido. Todos tenemos muchas ganas de ganar, porque sabemos lo importante que es y ojalá salgamos con tres puntos", dijo.

El punta paulista se refirió a las molestias en el pubis con las que viene jugando y dijo que no hay excusas porque ha "marcado goles y dado asistencias así". "Además, voy a sacrificarme siempre que me ponga la camiseta del Betis", subrayó.