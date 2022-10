El Betis, a atar la próxima ronda

Además, si el equipo verdiblanco suma los tres puntos y no lo hace el Ludogorets en su choque ante el HJK Helsinki, los de Pellegrini asegurarían el primer puesto a falta de dos jornadas.

Pero hay que empezar por volver a ganar a los italianos. Luiz Henrique, que no entrenó el martes, ha entrado en la lista de 21 convocados del Betis, en la que no están Fekir, Juanmi (lesionados), Loren y Montoya (no inscritos). Hombres como Bravo, Miranda, Sabaly, Joaquín y Willian José han de retornar al once.

La Roma cuenta con la importante baja de Dybala, cuyo concurso en el Mundial peligra por lesión. Se une a las de Çelik, Karsdorp, Darboe y Wijnaldum. Zaniolo no estará por sanción.

Se esperan más de 50.000 espectadores en el Villamarín, con casi 2.000 aficionados de la Roma.