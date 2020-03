El coronavirus, de momento, no afecta al Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se apresuró a tranquilizar a sus aficionados, afirmando en sus redes sociales que "en las comunicaciones emitidas por el Consejo Superior de Deportes y LaLiga no se mencionan medidas excepcionales para la eliminatoria de la Europa League entre el Sevilla FC y la Roma. Por el momento, nuestros partidos no se ven afectados por el coronavirus". Por tanto, si en los próximos días no empeoran las cosas en el sur de Italia o en el sur de España, hasta límites que las autoridades sanitarias consideren preocupantes, el partido del conjunto nervionense en el Sánchez Pizjuán ante la Roma se jugará con público y el del Olímpico romano también. Aunque sí es cierto que el club nervionense estará muy atento a posibles cambios.