BYD, líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, presenta la versión ‘Model Year 2027’ de su SUV familiar SEAL U DM-i. Esta nueva edición mejora áreas clave como prestaciones, potencia de carga y capacidad del maletero, al tiempo que añade nuevas tecnologías de gran utilidad para el día a día.

Lanzado al mercado en 2024, el SEAL U DM-i se ha consolidado como el vehículo híbrido enchufable más vendido de Europa y España en 2025. Ahora, se adelanta a 2027 con un equipamiento referente en su categoría y mayores prestaciones, además de una suspensión trasera modificada que le otorga mayor estabilidad y confort de marcha.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, ha señalado: “El SEAL U DM-i ha sido un rotundo éxito desde su lanzamiento. Los clientes europeos lo han acogido magníficamente gracias a su combinación de espacio, eficiencia, rendimiento y tecnología. La versión ‘Model Year 2027’ está lista para ofrecer aún más en aspectos fundamentales como la autonomía eléctrica, la tecnología a bordo y la practicidad. Este es otro gran ejemplo de cómo BYD nunca deja de innovar y de cómo nos centramos en transformar nuestro conocimiento de ingeniería en soluciones reales,llevando los avances del laboratorio a las calles para que estén al alcance de todos". Por su parte, Germán Demaría, gerente de BYD Caetano ha indicado que “este modelo que ya parte de su posición de líder del mercado, ha sabido escuchar a sus clientes y mejorar aún más su nueva versión, lo que va a consolidarlo en esa posición de liderazgo”.

Más potencia, mejores prestaciones y hasta 1.030 km de autonomía2

El eficiente sistema de propulsión híbrido enchufable del SEAL U DM-i recibe importantes mejoras en toda su gama para el ‘Model Year 2027’. Todas las versiones incorporan ahora un motor de gasolina de 1,5 litros turboalimentado de 130 CV (96 kW) en sustitución del anterior bloque atmosférico en las versiones de tracción delantera, lo que aporta ganancias notables en potencia y prestaciones, además de una mayor eficiencia en conducción a alta velocidad. Asimismo, la incorporación de una parrilla delantera activa en toda la gama garantiza una excelente autonomía combinada en condiciones reales.

El acabado Boost de acceso a la gama SEAL U DM-i combina el motor de gasolina con un motor eléctrico de 204 CV (150 kW) para entregar una potencia total conjunta de 238 CV (175 kW), lo que supone un incremento del 9% respecto a la versión anterior, suficiente para rebajar la aceleración de 0 a 100 km/h en más de medio segundo, fijándola en 8,1 segundos. La velocidad máxima aumenta hasta los 200 km/h, mientras que la ajustada eficiencia de su sistema híbrido enchufable DM-i asegura una autonomía eléctrica de 80 km gracias a su batería de 18,3 kWh, alcanzando una autonomía combinada con batería y depósito llenos de 980 km2.

La versión Comfort mantiene su batería de mayor capacidad, con 26,6 kWh, que le otorga ahora 130 km2 de autonomía en modo 100% eléctrico y reduce sus emisiones de CO₂ en solo 41 g/km. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos —medio segundo más rápido que antes— y se posiciona como el SEAL U DM-i con mayor autonomía combinada de la gama, alcanzando los 1.030 km2.

Por su parte, el acabado Design cuenta con un motor adicional de 204 CV (150 kW) en el eje trasero para ofrecer una potencia total máxima de 374 CV (275 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos. Además, ahora adopta la misma batería de 26,6 kWh que la versión Comfort, lo que se traduce en un incremento de su eficiencia y versatilidad en el día a día superior. La autonomía 100% eléctrica del Design aumenta un 62,8%, llegando a los 114 km2, mientras que su autonomía combinada alcanza los 914 km2.

Junto a estas mejoras en el sistema de propulsión, todas las versiones del SEAL U DM-i disponen ahora de carga rápida en corriente continua (CC) de hasta 55 kW. Este nivel de potencia, poco habitual en un híbrido enchufable, duplica con creces la especificación anterior y reduce a la mitad el tiempo de recarga del 30% al 80%, requiriendo solo 15 minutos en el acabado Boost y 20 minutos en los acabados Comfort y Design. De este modo, los clientes del SEAL U DM-i pueden maximizar el uso eléctrico de su vehículo en viajes de larga distancia de forma rápida y sencilla.

Mejoras en el chasis y la dirección que complementan su diseño exterior

Desde su lanzamiento, el sofisticado diseño del SEAL U DM-i ha sido uno de sus mayores atractivos para miles de clientes, por lo que las líneas exteriores se mantienen sin cambios para el ‘Model Year 2027’. No obstante, se renueva la paleta de colores exteriores con las incorporaciones de los tonos Burgundy Red y Graphite Blue, que se suman a los ya conocidos Polar White, Time Grey, Obsidian Black y Boundless Cloud. Además, todas las versiones equipan de serie llantas de aleación de 19 pulgadas, que en la versión Design se distinguen por un acabado más oscuro.

Aunque la carrocería no cambia, bajo ella se han introducido importantes modificaciones en el chasis y la dirección. La suspensión trasera pasa de una configuración de tres brazos a un esquema multibrazo de cuatro brazos, lo que mejora el control del balanceo de la carrocería y aporta mayor aplomo en curva y un confort superior en autopista.

La dirección también se ha renovado, pasando de una dirección asistida eléctrica montada en la columna a un sistema de doble piñón. Esto proporciona una mayor precisión y un tacto más natural que, junto con los ajustes en la suspensión, aumentan la eficacia del SEAL U DM-i ‘Model Year 2027’ en todo tipo de carreteras.

En materia de seguridad, el SEAL U DM-i refuerza su dotación gracias a la incorporación a su paquete de ayudas a la conducción de dos sensores de aparcamiento delanteros adicionales, un sistema adaptativo de monitorización de la presión de los neumáticos y una función integrada de asistencia en caso de reventón a alta velocidad.

Más confort, más espacio de maletero y tecnologías aún más útiles

El habitáculo del SEAL U DM-i conserva su espacioso y confortable diseño interior, reforzado en el ‘Model Year 2027’ con importantes mejoras tecnológicas. Los asientos delanteros ganan en confort y sujeción en todas las versiones gracias al ajuste lumbar con cuatro posiciones de reglaje y a la regulación eléctrica de seis posiciones. Asimismo, en los acabados Comfort y Design, los asientos traseros laterales incorporan ahora calefacción.

La gama ofrece dos tamaños de pantalla para el sistema de infoentretenimiento según el acabado: el Boost cuenta con una pantalla central de 12,8” (32,5 cm), mientras que Comfort y Design disponen de una de 15,6” (39,6 cm). En ambos casos, el sistema dispone del software más reciente de BYD e integra Google Built-in1, lo que incluye Google Maps, Google Assistant y acceso a Google Play Store para descargar decenas de aplicaciones.