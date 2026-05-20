Los trabajos sobre IA, salud y deporte marcan el IX Concurso de Prensa Escolar

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha entregado en el Centro Cultural La Malagueta los premios del IX Concurso de Prensa Escolar, una edición récord en participación en la que han concursado más de 130 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de la provincia.

La inteligencia artificial, la salud, el deporte, la tecnología, la desinformación o la Semana Santa han sido algunos de los temas más abordados por el alumnado en esta edición del certamen, que se enmarca en el proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi Mochila. La iniciativa llegará este año a más de 2.500 escolares malagueños gracias a la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank.

En esta novena edición se han premiado trabajos en las categorías de prensa escrita y audiovisual de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Entre los primeros premios destacan las alumnas Jimena Martos Poveda, Daniela Castro Ballesteros y Miriam Sánchez-Peña Tomé, del Colegio Sierra Blanca, por su pieza audiovisual sobre la enfermedad de Lyme; Noa Rodríguez Palma, del CEIP Redactora Adelaida, por una noticia escrita sobre un robot invisible; Daniel Cruz González, del IES Vega de Mijas, por su reportaje audiovisual “Puntadas de historia”; Elena Ferrete, del IES Pablo Picasso, por su entrevista escrita a la deportista Barea Cobos; José Manuel Niebla Moreno, del IES Vega de Mijas, por su reportaje audiovisual sobre el proyecto CANSAT; Derek Leal Zaldívar, del IES Universidad Laboral, por su trabajo escrito “Videojuegos, nuestros compañeros de vida”; y Arturo Villanueva Escaño, del Colegio San Bartolomé (Salesianos Málaga), por su pieza audiovisual sobre la desinformación en el sector de la automoción moderna.

Además, esta edición ha incorporado cinco reconocimientos especiales. El premio al mejor enfoque periodístico ha recaído en Miguel García García, del IES Al-Baytar, por su trabajo escrito “Racismo en las gradas del Málaga CF”. El reconocimiento a la originalidad ha sido para Javier Cruzado Jaime, Alejandra Yasmín Priala Duarte y Judith Fernández Calero, del IES Teatinos, por su pódcast “Los tres cerditos”.

El premio al mejor trabajo de investigación ha distinguido a las alumnas del Colegio Sierra Blanca Noa González-Cerralbo Gil, Carmen Pareja Ortega y Lucía Amado Ferrer por su pieza audiovisual sobre Lex Flavia. Asimismo, el IES Al-Baytar ha recibido el reconocimiento al centro impulsor de la educación mediática, convirtiéndose en el primer centro educativo distinguido con este galardón dentro del certamen. Por último, el premio al mejor profesor coordinador ha sido para María Lucas Llerga, del Colegio Sierra Blanca, por su implicación en el concurso.

Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga; José Santaolalla, diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación Provincial de Málaga; Jesús Manuel Cabrera Ramos, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga; y Yolanda Solero, responsable de Acción Social de Andalucía Oriental de CaixaBank, han entregado los galardones en el Centro Cultural La Malagueta, que han consistido en un trofeo, entradas a museos, material escolar y para los cuatro primeros premios, además, un equipo profesional para la grabación de podcast.

“Al ponerse en el lugar del periodista, esta iniciativa promueve en el alumnado una mejor comprensión de la importancia de la noticia basada en el rigor y la verdad. Al conocer sus mecanismos, también es más fácil que sepan afrontar el problema de la desinformación”, explicó Elena Blanco. También destacó la elevada participación registrada esta edición como muestra del creciente interés de la comunidad educativa por este problema.

Por su parte, José Santaolalla destacó que el Concurso de Prensa Escolar impulsa el pensamiento crítico entre los jóvenes: “Una vez más hemos puesto de manifiesto que el periodismo tiene futuro en nuestra sociedad con la participación de centenares de alumnos en esta novena edición del Concurso. Y es importante recalcar que cada artículo, cada reportaje y cada proyecto audiovisual ha aportado un sentimiento crítico y analítico en nuestros jóvenes y en nuestras aulas”, comentó el diputado, que ha recordado que la Diputación participa con el proyecto ‘Prensa en Mi Mochila’ llevando la lucha contra la desinformación por los centros educativos de la provincia y a miles de alumnos.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por seis periodistas vinculados al proyecto Prensa en mi Mochila: Marina Luna, María José Garde, Javier Hernando, Taimy Rivero, Leticia Dolores Eyene y Jazmine García, quienes han valorado la calidad periodística, la creatividad y el rigor informativo de los trabajos presentados.

El concurso cuenta además con la colaboración del Museo Interactivo de la Música (MIMMA), el Museo del Automóvil y la Moda, OXO Museo del Videojuego, la Casa Natal Picasso, el Museo Ruso, Centre Pompidou Málaga, la Cueva de Nerja, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción y Cochera Cabaret.