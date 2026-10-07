Yann Samuell, Louise Labèque, Junna Chif, Magalie Lépine-Blondeau, Sepideh Farsi, Clément Devilliers y Armand Foëx, estrellas invitadas del 32 Festival de Cine Francés de Málaga

Siete nombres, varias generaciones y una misma voluntad de hacer del cine un espacio de encuentro. El 32 Festival de Cine Francés de Málaga reunirá del 13 al 23 de octubre en la ciudad a algunas de las voces más interesantes del cine francófono actual. Yann Samuell, Junna Chif, Louise Labèque, Magalie Lépine-Blondeau, Clément Devilliers, Sepideh Farsi y Armand Foëx visitarán el certamen para presentar personalmente sus películas ante el público malagueño, en una programación que combina cine de autor, nuevos talentos y grandes nombres de la interpretación.

Conectando en la ciudad trayectorias y geografías muy diferentes, durante el festival coincidirán perfiles muy diversos: desde la cineasta franco-iraní Sepideh Farsi, marcada por su experiencia de la revolución iraní y por un cine profundamente comprometido con el presente, hasta los jóvenes realizadores franceses Clément Devilliers y Armand Foëx, que llegan a Málaga con su primer largometraje.

Entre ambos extremos generacionales se despliega un cine que atraviesa fronteras y géneros: el viaje iniciático por el Camino de Santiago y la reconciliación en Compostelle, de Yann Samuell; la intimidad, el deseo y los prejuicios en torno al trabajo sexual y la vida de personas con discapacidad en Invisibles, de la canadiense Junna Chif; la comedia romántica y la fantasía de L’Âme Idéale, protagonizada por Magalie Lépine-Blondeau; o la mirada sobre una juventud que busca su lugar en el mundo en la divertida y cáotica Un Grand Raccourci, de Devilliers y Foëx, con Louise Labèque entre sus protagonistas.

La programación de invitados del 32FCFM convierte así a Málaga en un punto de encuentro entre generaciones del cine francófono, entre cineastas consagrados y nuevas voces, entre Francia, Canadá e Irán y entre diferentes maneras de entender la creación cinematográfica. Todos ellos pasarán por Málaga del 13 al 23 de octubre para presentar del festival sus novedades cinematográficas de forma exclusiva ante el público.

Proyección especial y exposición sobre Gaza

Entre los invitados destaca especialmente la directora franco-iraní Sepideh Farsi, cuya trayectoria cinematográfica está profundamente atravesada por su experiencia vital y su compromiso político. Farsi vivió la revolución iraní durante su adolescencia, fue encarcelada a los 16 años y abandonó Irán a los 18. Desde París ha construido una extensa filmografía que transita entre el documental, la ficción, la animación y la fotografía, manteniendo una mirada especialmente atenta a los conflictos políticos y sociales de su tiempo.

El martes 13 de octubre a las 19.00 horas, en el Teatro Cánovas, Farsi presentará Put Your Soul on Your Hand and Walk, un documental construido a partir de sus conversaciones a distancia con Fatma Hassona, fotógrafa palestina de Gaza asesinada en abril de 2025, cuya voz e imágenes adquieren en la película un valor excepcional. La visita de Farsi se prolongará al día siguiente con la inauguración de ‘La voz de Gaza, fotografías de Fatma Hassona’, una exposición que el festival exhibirá en exclusiva en España el miércoles 14 de octubre a las 20.00 horas en la Alianza Francesa de Málaga. Ambas actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Sección Oficial: intersección de generaciones

La presencia internacional continuará con Yann Samuell, director de Jeux d’enfants —convertida en una de las películas francesas más populares de comienzos de los 2000— y responsable posteriormente de títulos como L’Âge de raison, La Guerre des boutons o Le Fantôme de Canterville. El cineasta presentará el lunes 19 de octubre a las 20.00 horas en el Cine Albéniz su último largometraje, Compostelle, en preestreno en España.

La película, que ya ha superado el millón de espectadores en Francia, sigue a Fred y Adam, un adolescente en conflicto que emprende el Camino de Santiago junto a una acompañante a la que tampoco conoce. Lo que comienza como un viaje marcado por la desconfianza se convierte progresivamente en un proceso de reconciliación y descubrimiento mutuo. Protagonizada por Alexandra Lamy y Julien Le Berre, Compostelle recupera algunos de los temas recurrentes del cine de Samuell: la infancia, la emancipación y la posibilidad de transformar una vida a través del encuentro con el otro.

El festival también pondrá el foco en una nueva generación de cineastas franceses con la visita de Clément Devilliers y Armand Foëx, que presentarán el miércoles 21 de octubre a las 20.00 horas en el Cine Albéniz su primer largometraje, Un Grand Raccourci, en preestreno en España. Los dos directores, que trabajan juntos desde la adolescencia, comenzaron realizando cortometrajes de forma autodidacta antes de dar el salto al largometraje con una película protagonizada por Sara Montpetit, Louise Labèque, Jules Porier y François Le Bris.

Con una mirada centrada en la juventud, las relaciones humanas y la incertidumbre ante el futuro, Un Grand Raccourci sigue a dos primos que, ante el posible cierre del restaurante familiar, idean un peculiar plan para hacerse pasar por exterminadores de ratas, mientras dos jóvenes manipulan un concurso de belleza para promocionar sus joyas. Sus caminos terminarán cruzándose de forma inesperada en una comedia dramática sobre una generación que busca su lugar en el mundo.

Junto a Devilliers y Foëx estará Louise Labèque, una de las jóvenes actrices francesas con mayor proyección, que también presentará Un Grand Raccourci. Labèque, que también participa en Mémoire de Fille, incluida en la Sección Oficial de certamen, debutó en el cine con apenas 15 años y alcanzó una notable repercusión internacional con Zombi Child, de Bertrand Bonello, por la que fue preseleccionada al César a la actriz revelación. Posteriormente volvió a trabajar con Bonello en Coma y ha participado en diferentes producciones cinematográficas y festivales internacionales.

Desde Canadá llegará Junna Chif, directora y guionista que presentará el sábado 17 de octubre a las 22.15 horas en el Cine Albéniz Invisibles, su primer largometraje y también preestreno en España. La película, ganadora de los premios a Mejor Película Quebequense y Mejor Dirección en el Festival Cinémania, plantea una historia sobre intimidad, deseo y prejuicios a través de Elizabeth, una bailarina de burlesque y trabajadora sexual que comienza a cuestionar sus propias certezas cuando conoce a un cliente con discapacidad.

Completa la nómina de invitados Magalie Lépine-Blondeau, una de las intérpretes más reconocidas del cine y la televisión francófonos de Canadá. Formada en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y popular gracias a series como District 31 y La noche que Logan despertó, de Xavier Dolan, alcanzó una especial proyección internacional con Simple como Sylvain, de Monia Chokri. En Málaga presentará el miércoles 21 de octubre a las 22.15 horas en el Cine Albéniz L’Âme Idéale, de Alice Vial, en preestreno en Andalucía, una comedia romántica y fantástica protagonizada junto a Jonathan Cohen.

Más información sobre ésta y otras actividades del 32FCFM, así como la venta de entradas en festivalfrancesmalaga.es.