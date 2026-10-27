La Universidad Europea de Andalucía reúne a directivos y líderes empresariales para reflexionar sobre el liderazgo humanista como motor de las organizaciones

La Universidad Europea de Andalucía ha celebrado este 27 de octubre una jornada dedicada al liderazgo humanista con la participación de Javier Fernández Aguado, una de las voces más influyentes del management y el liderazgo en el ámbito hispanohablante. El encuentro, celebrado en el campus de la Institución en Málaga, ha reunido a directivos, empresarios y profesionales interesados en analizar los desafíos del liderazgo en un entorno económico y tecnológico en continua transformación.

La cita se ha desarrollado en el marco de los encuentros promovidos por Canal CEO y ha supuesto la primera ocasión en que este formato llega a Málaga, consolidando a la Universidad Europea de Andalucía como un espacio de referencia para el diálogo entre la universidad, la empresa y los líderes que impulsan la transformación económica y social del territorio.

Javier Fernández Aguado: liderazgo con perspectiva humanista

El protagonista de la jornada ha sido Javier Fernández Aguado, doctor en Economía, galardonado con el Premio Peter Drucker a la Innovación en Management y reconocido internacionalmente por sus aportaciones al liderazgo humanista. Su pensamiento ha servido de referencia para organizaciones e instituciones de más de medio centenar de países.

Durante su intervención, ha abordado algunas de las grandes cuestiones que afrontan actualmente los líderes: la toma de decisiones en entornos de incertidumbre, la construcción de confianza en los equipos, la gestión ética del poder y el impacto de la tecnología en las organizaciones.

A través de una mirada que combina historia, estrategia y gestión empresarial, Fernández Aguado ha defendido que los desafíos actuales del liderazgo encuentran valiosas enseñanzas en la experiencia acumulada por civilizaciones y organizaciones a lo largo de los siglos. Como suele señalar, "la técnica sin ética no es que pueda ser perversa: es que siempre acaba siéndolo".

Un espacio de encuentro entre universidad y empresa

La celebración de este encuentro se enmarca en la estrategia de la Universidad Europea de Andalucía de impulsar actividades que favorezcan el intercambio de conocimiento entre el ámbito académico y el empresarial.

La Institución continúa reforzando así su presencia en Málaga y su compromiso con la formación de profesionales capaces de liderar organizaciones desde una perspectiva innovadora, ética y centrada en las personas