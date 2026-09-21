La Subdelegación del Gobierno acoge el I Simposio sobre Democracia y Cultura

La Subdelegación del Gobierno acogerá el I Simposio sobre Democracia y Cultura, que organiza la Plataforma Cívica Mediterránea con el objetivo de fomentar una reflexión crítica que afiance los postulados culturales que velan por la democracia y al tiempo la necesidad de valores democráticos que aquilaten y hagan efectiva la cultura en su seno.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado durante la presentación de esta actividad que se celebrará desde ahora y hasta el próximo mes de junio de 2027, la importancia de iniciativas como esta que “fomentan la defensa de la Cultura como una exigencia democrática, como motor de la creación y fundamento de la transformación social”.

En la presentación del I Simposio sobre Democracia y Cultura han participado el director del mismo, Enrique Baena Peña, Catedrático de Universidad de la Universidad de la UMA, Jesús Baena, Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Ana María Gutiérrez, Trabajadora social y el vicepresidente de la Plataforma Cívica Mediterránea, José Gutiérrez Valenzuela.

Javier Salas ha resaltado que durante los próximos meses la Subdelegación del Gobierno “se convertirá en un espacio para el diálogo centrado en la Cultura y la Democracia, como parte del compromiso que el Gobierno de España ha adquirido al adherirse a la Plataforma Cívica Mediterránea”, poniendo de manifiesto “la importancia de la Sociedad Civil y su movilización para promover valores como el de la Cultura, tan necesarios en tiempos en los que, ciertamente, la desinformación y la manipulación campan a sus anchas”.

Este I Simposio sobre Democracia y Cultura, que tendrá como sede la Subdelegación del Gobierno, se compondrá de una serie de conferencias y coloquios con una periodicidad mensual, en los que se abordarán diferentes temáticas como la Historia Cultural Contemporánea y Democracia o el Arte y la Democracia.

Entre los ponentes invitados se encuentran Jesús Baena, Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y Ana María Gutiérrez, Trabajadora social.

La Plataforma Cívica Mediterránea es un colectivo que plantea la solicitud de que la cultura sea constitucionalmente un Derecho Fundamental.