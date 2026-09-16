El sabor y la creatividad de Andalucía conquistan la final del campeonato internacional "UNA DE BRAVAS 2026" con tes chefs clasificados

La gastronomía andaluza vuelve a exhibir su extraordinario momento de forma y su versatilidad culinaria en el escenario culinario más codiciado del otoño. El VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas – Palencia Brava / Una de Bravas 2026 ha hecho oficial la lista de los clasificados para la Gran Final del próximo lunes 28 de septiembre, confirmando un rotundo éxito para la delegación de Andalucía con tres restaurantes seleccionados entre las mejores elaboraciones del planeta.

Esta edición ha registrado una igualdad técnica sin precedentes, donde apenas un solo punto de diferencia ha determinado la línea de corte definitiva entre los aspirantes de toda la geografía española y del ámbito internacional. Dentro de esta selecta élite, las cocinas andaluzas han situado con brillantez tres creaciones singulares con sello propio:

● Granada: El Chigrín – Chef: Emma González Hernández | Receta: Brava Granastur

● Málaga: La Caverna – Chef: Jesús Barrera Pachu | Receta: Bravas Andaluzas

● Cádiz (Sotogrande): Real Club Valderrama – Chef: Mauro Barreiro | Receta: Bravas Colorás

Tres visiones andaluzas de una tapa universal

La representación andaluza reúne perfiles culinarios de altísimo nivel. Desde el exclusivo enclave gastronómico del Real Club Valderrama en Sotogrande (Cádiz), el chef Mauro Barreiro sorprenderá a la mesa de cata con sus ‘Bravas Colorás’, un guiño de maestría técnica a la tradición del sur. Por su parte, la capital de la Costa del Sol defenderá su candidatura de la mano de Jesús Barrera Pachu desde La Caverna con sus ‘Bravas Andaluzas’, caracterizadas por su equilibrio gustativo y autenticidad. Completando la terna, la chef Emma González Hernández, al frente de El Chigrín en Granada, aportará audacia y personalidad con su ‘Brava Granastur’, un fascinante puente culinario entre el sur andaluz y el norte peninsular.

El reto internacional y la cita con el jurado

Cada año, el certamen concita la atención de cocinas de múltiples continentes. En esta séptima edición, la receta internacional más lejana con valoración sobresaliente ha llegado directamente desde Washington D.C. (Estados Unidos), firmada por el chef Juan Rivera del establecimiento Barcelona Wine Bar. Debido a los elevados costes derivados del desplazamiento para el equipo en estas fechas, la organización y el restaurante han acordado ceder la plaza presencial de cocinado en directo al siguiente participante clasificado por estricto orden de puntuación, reconociendo el gran mérito culinario de situar la patata brava en la capital estadounidense.

Los tres chefs andaluces elaborarán en riguroso directo (showcooking) sus creaciones el lunes 28 de septiembre en el Hotel Rey Sancho de Palencia, midiéndose junto al resto de clasificados nacionales y los tres clasificados anfitriones de la eliminatoria palentina del domingo 27. El jurado evaluador estará presidido por cocineros galardonados con Estrella Michelin como Alvar Hinojal (Restaurante Alquimia-Laboratorio) y Elena Lucas (Restaurante La Lobita), el vigente campeón Javier Alfaro (Rosi la Loca World), el popular chef y creador de conttenido Rafael Antonín ‘Rafuel’, y las prestigiosas periodistas gastronómicas Begoña Tormo, Mar Romero y Ana Belén Toribio, sumándose además el veredicto del Jurado Popular.

1. Asador de la Concepción (Albacete) – Chef: Javier García Albuger | Receta: VRAVAS del Asador

2. Blanco&Negro Café Tapas (Salamanca) – Chef: Frank Santos Alonso | Receta: Fran Bravo

3. El Chigrín (Granada) – Chef: Emma González Hernández | Receta: Brava Granastur

4. Foodverzo (Zaragoza) – Chef: Luigi Rubertone | Receta: Bravas Foodverzo

5. Hambueysería Amaren (Bilbao, Vizcaya) – Chefs: Aitor del Olmo y Manuel Gómez | Receta: Buey Bravo

6. Inferno Gastrobar (Gijón, Asturias) – Chef: Carolina Fanjul Losa | Receta: Korokke a Fuego

7. La Caverna (Málaga) – Chef: Jesús Barrera Pachu | Receta: Bravas Andaluzas

8. La Raspa VK (Madrid) – Chef: Chema de Isidro | Receta: BSS (Bravas Sostenibles Solidarias)

9. Le Qualité Tasca (Madrid) – Chef: Philip Parajan Alinsunurin | Receta: Milhoja Brava

10. Real Club Valderrama (Sotogrande, Cádiz) – Chef: Mauro Barreiro | Receta: Bravas Colorás

11. Rebo Restaurant (Sant Boi de Llobregat, Barcelona) – Chef: Evelyn Fortuny Fernández | Receta: Bravas Evelyn

12. Taberna y Media (Madrid) – Chef: José Luis Martínez Mora | Receta: Bravas Tradición

13. Tapes La Xara (Dénia, Alicante) – Chef: David Castelló Ruiz | Receta: Lingote de Oro

14. Velarde 13 (Madrid) – Chef: Alejandro Martínez Díaz | Receta: Bravuconas

15. Vrutal Club (Pozuelo de Alarcón, Madrid) – Chefs: Jorge Gutiérrez y Simón Hinojosa | Receta: Vravas

Declaraciones de la organización

D. Javier San Segundo, productor ejecutivo de Palencia Brava:

“Andalucía demuestra en cada convocatoria un talento culinario desbordante y una capacidad única para reinterpretar las tapas de siempre con frescura, garra y excelencia técnica. Contar en esta séptima edición con tres propuestas andaluzas de tanta altura como las de Mauro Barreiro en Cádiz, Jesús Barrera en Málaga y Emma González en Granada enriquece de forma extraordinaria la final. Estamos ante una de las ediciones más reñidas de nuestra trayectoria y el sur llega dispuesto a dar la gran batalla por el sabor en Palencia.”

Dña. Judith Castro, Concejal del Ayuntamiento de Palencia:

“Para Palencia es una enorme alegría recibir el talento de las cocinas andaluzas. Este certamen consolida puentes gastronómicos entre norte y sur, atrayendo a cocineros de referencia que dinamizan nuestra hostelería, llenan de vida la ciudad y proyectan una imagen de hermandad y calidad en torno a la reina de las barras españolas.”

D. Juan Carlos Sánchez, CEO de Frusangar (Patata oficial ‘La Chulapona’):

“La igualdad técnica de esta fase de selección demuestra que la cocina de vanguardia requiere cimientos impecables. Para nosotros en Frusangar representa un verdadero honor ver cómo nuestra patata estrella, ‘La Chulapona’, fruto de tres generaciones de dedicación al campo, se convierte en el lienzo sobre el cual estos grandísimos profesionales volcarán su ingenio en busca de la brava perfecta en Palencia.”

D. Raúl Escudero, Gerente del Consejo Regulador de la D.O. Cigales:

“ Para la Denominación de Origen Cigales vuelve a ser un orgullo patrocinar y apadrinar este concurso de elaboración de patatas bravas de Palencia. Máximo una buena parte de nuestra denominación de origen está en Palencia y tenemos pensado ampliar en los próximos años. Llevamos ya más de 5 años patrocinando este concurso de patatas bravas y muy orgullosos por ello. Estamos seguros que este año volverá a ser un verdadero éxito tanto la final, como los premios y los premiados. La familia bravista, de la que estamos de verdad muy orgullosos de formar parte, ya sabe los vinos de D.O. Cigales maridan las patatas bravas a la perfección.”

Agenda de la Gran Final (Hotel Rey Sancho, Palencia)

● Domingo 27 de septiembre: Eliminatoria local palentina y Cena de Gala con degustación de la receta campeona 2025.

● Lunes 28 de septiembre: Showcooking en directo de los finalistas ante el jurado profesional y popular, deliberación y solemne entrega de premios (4.500 euros en galardones y diplomas exclusivos de Antonio Capel).