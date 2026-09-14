CUIDADO DEL MAR

Sea Life Benalmádena organiza una limpieza de playas para concienciar sobre la necesidad de cuidar mares y océanos

Sea Life Benalmádena organiza una limpieza de playas para concienciar sobre la necesidad de cuidar mares y océanos

Redacción

Málaga |

Sea Life Benalmádena organiza una limpieza de playas para concienciar sobre la necesidad de cuidar mares y océanos
Sea Life Benalmádena organiza una limpieza de playas para concienciar sobre la necesidad de cuidar mares y océanos | Sea Life

Sea Life Benalmádena organiza de nuevo una jornada de concienciación y trabajo comunitario en las playas de Benalmádena. La zona donde se llevará a cabo la recogida de residuos será la playa de Malapesquera en Benalmádena, el jueves 17 de septiembre a las 17,30 H. De esta forma, personal y amigos de Sea Life quieren realizar una jornada de concienciación, por el Medio Ambiente, la limpieza en los océanos y la conservación de las especies y el mundo marino.

CONVOCATORIA: LIMPIEZA DE PLAYA DE SEA LIFE BENALMÁDENA

- DÍA: JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 2026.

- HORA: 17.30 HORAS.

- LUGAR: Inicio recorrido en Playa de Malapesquera de Benalmádena.

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