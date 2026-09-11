La Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena celebrará su Cena Benéfica de Verano

Hotel Holiday World Resort Polynesia ha acogido esta mañana la presentación de la Cena Solidaria de Verano 2026 de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena, que tendrá lugar el 11 de septiembre, a las 20:30h, en el Hotel Holiday World Beach Club.

En el acto de presentación han estado presentes la Concejala de Participación Ciudadana y Tercera Edad del Ayuntamiento de Benalmádena, María Luisa Robles Salas, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena, Alfredo Herrera y el director del Hotel Holiday World Resort Polynesia, Jorge Sáez Cordo.

La concejala, María Luisa Robles, ha destacado “la enorme labor que desarrolla durante todo el año la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena, acompañando a pacientes y familiares en momentos especialmente difíciles y ofreciendo recursos y servicios fundamentales”. Robles ha señalado que “iniciativas como esta cena benéfica demuestran, una vez más, la capacidad de nuestra ciudad para movilizarse y responder cuando se trata de ayudar a los demás”.

La edil ha puesto también en valor “el compromiso y la implicación de las asociaciones y entidades de Benalmádena, que desempeñan un papel esencial en la construcción de una ciudad más participativa y solidaria”, y ha invitado “a todos los vecinos, colectivos y

entidades de nuestro municipio a asistir a esta cena, disfrutar de una noche muy especial y, sobre todo, colaborar con una buena causa y respaldar la importante labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer”.

Por su parte, el presidente de la Asociación en Benalmádena, Alfredo Herrera, ha declarado que “nuestro objetivo principal son los pacientes de cáncer y sus familiares. Para poder ofrecer todos nuestros servicios de forma gratuita, es imprescindible seguir recaudando fondos a través de eventos como este, que unen al municipio de Benalmádena en esta causa solidaria”.

Jorge Sáez Cordo, director del hotel, ha subrayado el compromiso del establecimiento con la causa, y ha avanzado que la velada contará con cóctel de bienvenida y Actuaciones en directo de la cantante Yamilet Ávalos y el saxofonista Rafa Saxo.

La gala contará con la asistencia de más de 200 personas, entre asistentes, empresarios y representantes institucionales. La velada incluirá un cóctel de bienvenida, una cena al aire libre, actuaciones en directo y diversas sorpresas. Asimismo, se entregará el Premio Constancia 2026, que reconoce el apoyo continuado de una persona o entidad a la Asociación Española Contra el Cáncer y cuyo nombre se desvelará durante la gala.