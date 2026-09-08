Conferencia en la económica, los arqueólogos que excavaron los vestigios de la Málaga romana del museo Carmen Thyssen

Esta conferencia será impartida por D. Alberto Cumpián Rodríguez, arqueólogo del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, y de D. Pedro Sánchez Bandera, arqueólogo cofundador de Arqueosur S.L. quienes excavaron en su día los vestigios de la Málaga romana, musulmana y cristiana que se encuentran en los bajos del Museo Carmen Thyssen.

Ambos expertos guiarán al público en un viaje cronológico por la evolución urbana de este emblemático espacio malagueño, desde los vestigios de la Malaca antigua hasta la consolidación de la Casa-Palacio de Villalón, actual sede museística.

Durante la sesión se analizarán las transformaciones del entorno durante la época islámica, el desarrollo de sus viviendas y su posterior evolución hacia el barroco andaluz tras la conquista cristiana. Los ponentes destacarán la importancia de la arqueología urbana como herramienta de divulgación ciudadana, tomando como ejemplo la exitosa recuperación y puesta en valor de los restos romanos del museo.