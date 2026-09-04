Nombramientos diocesanos de septiembre de 2026 en Málaga

Publicados con fecha de 1 de septiembre de 2026:

D. José Carlos Moreno Luque, delegado para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías.

Rvdo. D. Antonio Fernández López, delegado episcopal para la Causa de los Santos.

Rvdo. D. Germán García Ruiz, consiliario de la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud.

Rvdo. P. Joaquín Garre Artés, SS.CC., párroco de Virgen del Camino (Málaga).

Rvdo. P. Liviu Marian Bulai, párroco de Santa Ana (Salares).

Rvdo. D. Carlos Samuel Córdoba Carmona, párroco de Nuestra Señora del Rosario (Canillas de Aceituno).

Rvdo. P. Douglas Ashiundu Lukunza, I.M.C., vicario parroquial de Cristo Rey, Nuestra Señora del Rosario y San Isidoro de Sevilla (Los Gámez).

Rvdo. D. Francisco de Paula Hierro de Bengoa, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación (Marbella).

Rvdo. D. Francisco Novo Sánchez, adscrito a la parroquia Virgen del Carmen (Benalmádena).

Rvdo. D. Antonio Domínguez Rodríguez, capellán de la Residencia Buen Samaritano (Churriana).

Rvdo. D. Jesús David Hurtado Giráldez, sacerdote referente para los ministerios laicales.

D. Juan Carlos Gutiérrez Sánchez, coordinador del Servicio para la Atención a las Víctimas y la Prevención de Abusos de la Diócesis.

Rvdo. P. Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez, S.J., consiliario del Servicio para la Atención a las Víctimas y la Prevención de Abusos de la Diócesis.

Dña. Milagros Hurtado de Mendoza Merlo, coordinadora general de la Casa Diocesana.

Dña. Mª Victoria Benítez López, coordinadora general adjunta de la Casa Diocesana.

Dña. Mª del Carmen Pulido Rivera, coordinadora general adjunta de la Casa Diocesana.

Rvdo. D. José García Macías, consiliario para la Vida Ascendente.

Rvdo. D. Antonio del Río Mena, párroco de Nuestra Señora de la Encarnación (Comares).

Rvdo. D. Miroslaw Kozlowski, párroco de San José (La Viñuela).

Rvdo. P. José María Rastrojo Gamero, C.M.F., vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Málaga).

Rvdo. D. Jesús David Hurtado Giráldez, consiliario de las Escuelas Teológicas San Manuel González.

D. José Luis Fernández Orta, director de las Escuelas Teológicas San Manuel González.

Rvdo. D. José Mariano Pérez Clavero, párroco de San Andrés (Sedella).

Rvdo. D. Fernando Ingongo Eningo Patabobe, párroco de Santa Rosa de Lima (Igualeja) y Espíritu Santo (Pujerra).

Rvdo. D. Cristian Carrasco Sánchez, diácono colaborador en las parroquias de Santa Rosa de Lima (Igualeja), Espíritu Santo (Pujerra) y Santa María y Nuestra Señora del Socorro (Ronda).

Publicados con fecha de 19 de julio de 2026:

VICARÍA DE LA AXARQUÍA

Rvdo. D. Manuel Arteaga Serrano, párroco de San Miguel (Nerja) y párroco de San Antonio de Padua (Frigiliana).

Rvdo. D. Juan Manuel Ortiz Palomo, párroco de El Salvador (Nerja) y párroco de Ntra. Sra. de las Maravillas (Maro).

Rvdo. D. Antonio Prieto Zurita, párroco de San Juan y Santa María (Vélez-Málaga).

Rvdo. D. Víctor Hugo Andrade Madiedo, párroco de Ntra, Sra del Rosario (La Cala del Moral) y Santa Ana (Totalán).

Rvdo. D. Rubén Montoya Cejudo, párroco de Santa Ana (Benamocarra) y San Gregorio VII (Iznate).

VICARÍA DE LA SERRANÍA Y COSTA DEL SOL

Rvdo. D. Luis Miguel Aguilar Castillo, párroco de San Luis de Sabinillas, continuando como párroco de El Carmen (Estepona).

Rvdo. D. José Antonio Melgar Muriana, párroco de San José (Estepona) y de Purísimo Corazón de María (Cancelada).

Rvdo. D. José Carlos Huete Arquero, párroco de Santa Ana (Manilva) y de Santa María de la Encarnación (Casares), continuando como párroco de Nuestra Señora de los Remedios (Estepona).

Rvdo. D. Miguel Chacón Vílchez, vicario parroquial de Los Remedios (Estepona), de Santa Ana (Manilva) y de Santa María de la Encarnación (Casares), y capellán sanitario del Hospital Costa del Sol (Marbella).

Rvdo. D. Francisco Javier Velasco del Pozo, párroco de Santo Domingo de Guzmán (Benalmádena-pueblo).

Rvdo. D. Francisco Antonio Sánchez Sánchez, párroco in solidum y moderador de Santa María la Mayor y Espíritu Santo (Ronda), y Ntra. Sra. del Socorro, Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús (Ronda).

Rvdo. D. Fernando Ingongo Eningo Patabobe, párroco in solidum de Santa María la Mayor y Espíritu Santo (Ronda), y Ntra. Sra. del Socorro, Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús (Ronda).

Rvdo. D. Santiago Bremermann Medina, párroco de Nuestra Señora del Rosario (Cortes de la Frontera), San Juan de Dios (Estación de Cortes), San José (Atajate) y Nuestra Señora del Rosario (Jimera de Líbar).

Rvdo. D. Andrés Conde Cabrera, párroco de San Antonio de Padua (Ronda), continuando como párroco de la Inmaculada Concepción (Parauta) y de San José (Cartajima).

Rvdo. D. Adam Krawczyk, párroco de Santa Catalina (Júzcar), Nuestra Señora del Rosario (Faraján) y San Antonio de Padua (Alpandeire), y capellán de las Hnas. Clarisas Franciscanas (Ronda).

VICARÍA DEL INTERIOR

Rvdo. D. Luis Alberto Quijada Ríos, párroco de S. Pedro Apóstol (Cártama) y de Santa Rosalía (Santa Rosalía-Maqueda).

Rvdo. D. Antonio Ramos Ayala, vicario parroquial de S. Pedro Apóstol (Cártama) y de Santa Rosalía (Santa Rosalía-Maqueda).

Rvdo. D. Jorge Daniel Ceratto, párroco de Ntra. Sra. de los Dolores (Villanueva del Trabuco), de Ntra. Sra. del Rosario (Villanueva del Rosario) y Santa Cruz (Villanueva de Cauche).

Rvdo. D. Fernando José Azuaje Navarro, párroco de Purísima Concepción (Alameda) y Ntra. Sra. de las Virtudes (Fuente de Piedra).

Rvdo. D. José Ignacio Postigo Íñigo, párroco de Nuestra Señora de las Maravillas (Bobadilla), Nuestra Señora de los Dolores (Bobadilla-Estación), Purísimo Corazón de María (Cartaojal) y capellán sanitario del Hospital de Antequera. Continúa como vicario parroquial de San Sebastián (Antequera).

Rvdo. D. José Javier García Pascual, párroco de Santa Ana (Archidona), San Aurelio (Estación de Archidona) y San Isidro Labrador (Salinas).

Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, párroco de Ntra. Sra. Encarnación (Álora).

Rvdo. D. José Francisco Fernández Fuentes, vicario parroquial de Ntra. Sra. Encarnación (Alhaurín el Grande) y párroco de María Auxiliadora (Villa del Guadalhorce), con atención pastoral en el Hospital del Guadalhorce.

Rvdo. D. Manuel Jesús Otero Plaza, párroco de San Miguel (Guaro), continuando como párroco de San Juan y San Andrés (Coín).

Rvdo. D. Mauricio Salinas Sotomayor, párroco de Santiago (Monda), continuando como párroco de San Sebastián (Coín).

Rvdo. P. Salvatore Musella S.D.V., párroco de El Salvador (Antequera).

VICARÍA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA

Rvdo. D. José Manuel Bacallado Cabrera, vicario parroquial de Santa María de la Amargura (Málaga).

Rvdo. D. José García Macías, párroco de la Visitación de Nuestra Señora (Málaga).

Rvdo. D. Antonio Javier Castilla Delgado, párroco de Nuestra Señora de los Remedios (Málaga).

Rvdo. D. Salvador Guerrero Cuevas, párroco de Santiago Apóstol (Málaga).

Rvdo. D. José Antonio García Carrasco, párroco de San José Obrero (Málaga).

Rvdo. D. Marcos Antonio Blanco Moyano, vicario parroquial de Santa Inés (Málaga).

Rvdo. D. Álvaro López Cardosa, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción (Almogía) y vicario parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores (Puerto de la Torre, Málaga).

Rvdo. D. José Manuel Llamas Fortes, párroco de El Salvador (Málaga).

Rvdo. D. Miguel Ángel Criado Claros, vicario parroquial de El Salvador (Málaga).

Rvdo. D. José Luis Bellón Márquez, párroco de San Pablo (Málaga), continuando como párroco de Ntra. Sra. de Fátima (Málaga).

Rvdo. D. José Morales Melguizo, vicario parroquial de San Pablo (Málaga) y de Ntra. Sra. de Fátima (Málaga).

Rvdo. D. Miguel Ángel Gamero Pérez, vicario parroquial de San Miguel (Málaga).

Rvdo. D. Isidro Calderón Almendros, párroco de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan (Málaga), continuando el Rvdo. D. José María García Paniagua como Vicario parroquial de ambas parroquias.

Rvdo. D. José Miguel Porras Palomino, párroco de Ntra. Sra. Dolores (Puerto de la Torre, Málaga).

Rvdo. D. Vicente de la Torre Andueza, párroco de la Santísima Trinidad (Málaga).

Rvdo. D. Eduardo Resa Huerta, párroco del Stmum. Corpus Christi (Málaga).

Rvdo. D. José López Solórzano, párroco de Santa María de la Victoria y la Merced (Málaga) y de San Lázaro (Málaga), y rector de la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria.

Rvdo. D. Francisco Hierro de Bengoa, vicario parroquial de San Antonio María Claret (Málaga) y colaborador de Buen Pastor-Divina Pastora (Málaga).

Rvdo. D. Francisco Sánchez Pérez, párroco de la Sagrada Familia (Málaga).

Rvdo. D. Jesús Aurelio Araguas Gutiérrez, vicario parroquial de la Sagrada Familia (Málaga).

Rvdo. P. Jorge Antonio Presentado Martínez O.C.D., párroco de Stella Maris (Málaga).

Rvdo. P. Oscar Daniel Ordóñez Bottino O.C.D., vicario parroquial de Stella Maris (Málaga)

Rvdo. P. Manuel Ricardo Segura Giráldez C.M.F., párroco de Ntra. Sra. del Carmen (Málaga).

VICARÍA DE MELILLA

Rvdo. D. José Luis Pastor González, párroco del Sagrado Corazón (Melilla) y de la Purísima Concepción (Melilla).

Rvdo. D. Daniel Gutiérrez Santiago, párroco de San Agustín (Melilla) y administrador parroquial de la Medalla Milagrosa (Melilla).

Rvdo. D. Antonio Sosa Mateos, párroco de Santa María Micaela (Melilla).

DELEGACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES

Dª Antonia Delgado Doncel, delegada episcopal de Pastoral de la Salud.

D. Samuel Medina Claros, delegado episcopal de Pastoral Universitaria.

Rvdo. D. José Miguel Porras Palomino, consiliario de Pastoral Universitaria, continuando como delegado episcopal de Pastoral de Infancia y Juventud.

Rvdo. D. Emilio López Navas, consiliario para la atención Pastoral de Sordo-ciegos.

D. Antonio Muñoz Varo, delegado episcopal de Apostolado Seglar.

Rvdo. D. Antonio Jesús Coronado Morón, consiliario de Pastoral Familiar.

Rvdo. D. Juan Baena Raya, coordinador de los capellanes de la Fundación Victoria.

D. Fernando Ortega Durán, delegado episcopal de Medios de Comunicación.

Rvdo. D. José Manuel Bacallado Cabrera, consiliario de la Delegación episcopal de Medios de Comunicación.

Rvdo. D. Antonio José Acurero Valbuena, consiliario de la Legión de María.

Rvdo. D. Francisco Hugo Aurioles de Gorostiza, consiliario de la Adoración Nocturna Masculina y Femenina.

Rvdo. D. Miguel Ángel Gamero Pérez, delegado episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia.

Rvdo. D. Aaron Benzaquen Vera, vice-delegado episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia.

Rvdo. D. José Emilio Cabra Meléndez, delegado episcopal para el Clero.

Rvdo. D. Antonio Aguilera Cabello, director espiritual del Seminario Mayor.

Rvdo. D. Antonio Javier Castilla Delgado, director espiritual del Seminario Mayor.

Dª Ángeles Morales Fernández, secretaria ejecutiva del Consejo Pastoral Diocesano - Pleno y Permanente.

Publicados con fecha de 12 de junio de 2026:

Enlace a “Nuevos nombramientos de la Diócesis de Málaga”

Publicado con fecha de 4 de marzo de 2026:

Rvdo. Manuel Jesús Otero Plaza, párroco de San Juan y San Andrés, en Coín, y de María Auxiliadora, en Villa del Guadalhorce.

Rvdo. Francisco Javier Díaz Lorite, sacerdote de la Diócesis de Jaén residente en Málaga, adscrito a la parroquia de San Miguel (Málaga).

Publicado con fecha de 17 de febrero de 2026:

Rvdo. P. Francisco Cruz Rivero SS.CC. como vicario parroquial de Virgen del Camino y San Andrés (Málaga).

Publicados con fecha 9 de enero de 2026:

Rvdo. D. Stanislas Kongba Yebas, administrador parroquial de San Antonio María Claret (Málaga).

Publicados con fecha 26 de noviembre de 2025:

Rvdo. P. David Muñoz Medina O.M.I., vicario parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza y San Eugenio Mazenod (Málaga).