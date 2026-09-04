Starlite hace historia: Premios Juventud cruza por primera vez el atlántico y convierte Marbella en puente entre América y Europa

Un salto internacional que convirtió a Marbella y Andalucía en punto de encuentro de la industria musical y audiovisual en español a ambos lados del océano y que materializa la vocación con la que Starlite nació hace quince años: tender puentes entre culturas, mercados y artistas y utilizar la música como plataforma de conexión internacional.

La alianza estratégica entre TelevisaUnivision y Starlite permitió que Premios Juventud ampliara en esta edición su dimensión internacional. La gala fue retransmitida por RTVE en España y a través del ecosistema audiovisual de TelevisaUnivision en América, con distribución en más de 150 países e incorporación de nuevas audiencias en Europa, Asia y África. De esta forma, el talento español y europeo encontró una nueva ventana de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica, mientras que los grandes nombres de la música latina reforzaron su conexión con España y Europa.

ESTRENOS, DEBUTS Y GRANDES MOMENTOS SOBRE EL ESCENARIO

La ceremonia, conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, reunió a más de 250 artistas invitados, creadores y personalidades y alrededor de 25 actuaciones musicales. El resultado fue una fotografía extraordinaria del momento global que vive la música en español: artistas españoles y latinoamericanos, leyendas y nuevas generaciones, compartiendo escenario desde Marbella ante una audiencia internacional.

La noche arrancó con un monumental número de apertura de Farruko, Juan Magán y DJ Rous, que electrizaron al público con el estreno de "Marbella Nights", himno oficial de Premios Juventud 2026. El colombiano Camilo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada con el lanzamiento mundial de "Árbol", adelanto de su próximo álbum. Santos Bravos, la primera boy band latina de HYBE Latin America, vivió su debut en la gala tras ser reconocidos como Grupo o Dúo Favorito del Año, mientras que Elvis Crespo hizo su primera aparición histórica en Premios Juventud junto a Quevedo, también debutante. Ángela Aguilar deslumbró con "Cielito Lindo" acompañada de banda sinfónica y mariachi, y La Oreja de Van Gogh cerró su reconocimiento como Agente de Cambio con una interpretación de su clásico "Rosas". El cantautor español Manuel Carrasco firmó su propio debut en Premios Juventud con un medley de "Buchito" y "Oh Si Pudiera", antes de su próxima cita en Starlite este 4 de septiembre. Marc Anthony, Wisin, Christian Nodal, Ana Mena, Morat, Yandel, Aria Vega, y Kenia Os junto a Xavi completaron un cartel que cerraron Arlene MC y Jey One con "Saca Punta". La fiesta continuó después de la ceremonia en el lounge de Starlite Marbella, donde Mau y Ricky protagonizaron el afterparty oficial y prolongaron la celebración hasta la madrugada.

LOS GRANDES GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN EUROPEA

Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce estuvieron entre los principales triunfadores de la noche.

Aitana consiguió tres galardones —Mejor Euro-Song por “Superestrella”, Mejor Álbum Pop por “Cuarto Azul” y Couple Goals junto a Plex—, consolidando además la presencia del talento español en esta primera edición europea.

Shakira recibió también tres reconocimientos, entre ellos Artista Premios Juventud Femenina y Mejor Canción Pop por “Bésame”, junto a Alejandro Sanz. Alejandro Fernández, Romeo Santos y Prince Royce sumaron igualmente tres premios cada uno.

Bad Bunny fue reconocido como Artista Premios Juventud Masculino y recibió el premio a Mejor Tour, mientras Karol G ganó Álbum del Año por “Tropicoqueta” y Mejor Canción Urbano Rhythmic por “Verano Rosa”, junto a Feid.

La lista de premiados incluyó asimismo a artistas españoles como Quevedo, Alejandro Sanz y Lola Índigo, reforzando uno de los objetivos de esta primera edición en España: generar nuevas oportunidades de visibilidad y conexión entre el talento de ambos continentes.

CUATRO AGENTES DE CAMBIO, EL COMPROMISO SOCIAL DE LA GALA

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh recibieron el prestigioso premio Agente de Cambio, distinción que reconoce a quienes utilizan su influencia y su plataforma pública para impulsar causas sociales y generar un impacto positivo en sus comunidades. En el caso de Antonio Banderas, el reconocimiento conecta especialmente con Andalucía y con Starlite, a través de su participación junto a Sandra García-Sanjuán en la Gala Starlite, que durante 17 ediciones ha convertido la solidaridad en una herramienta de impacto social.

SANDRA GARCÍA-SANJUÁN: LA VISIONARIA DETRÁS DE STARLITE, RECONOCIDA TAMBIÉN COMO AGENTE DE CAMBIO

La emoción y la sorpresa marcaron también la alfombra roja de esta primera edición europea de Premios Juventud, cuando Sandra García-Sanjuán, cofundadora y presidenta ejecutiva de Starlite Music Group, fue sorprendida con un reconocimiento propio como Agente de Cambio, entregado por el periodista y presentador Borja Voces —vinculado también a la trayectoria de Starlite—, en homenaje a su liderazgo empresarial y a su compromiso con la transformación social a través de la cultura, la música y la filantropía.

Detrás de la primera edición europea de Premios Juventud hay, en realidad, una historia que empezó quince años atrás. En 2012, Sandra García-Sanjuán cofundó junto a su marido, el ingeniero Ignacio Maluquer, Starlite Occident Marbella, el primer festival boutique internacional de música, por cuyo escenario han pasado desde entonces artistas como Elton John, Maroon 5, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Sting, Alejandro Sanz, Rosalía, Christina Aguilera, Lenny Kravitz o Luis Miguel. Bajo su liderazgo, el proyecto ha crecido hasta convertirse en Starlite Music Group, un ecosistema que integra música, cultura, hospitality, producción audiovisual, marcas y filantropía, con presencia en Starlite Occident Marbella, Starlite Occident Madrid, Starlite Media, Starlite Universe y la Fundación Starlite.

El propósito ha acompañado ese crecimiento empresarial desde el origen. En 2003, García-Sanjuán cofundó Niños en Alegría, organización que ha permitido construir escuelas en comunidades vulnerables de México y por la que han pasado más de 75.000 niños; en 2010 creó la Fundación Starlite, cuya Gala Starlite Occident se ha convertido en uno de los encuentros solidarios más importantes del panorama internacional. Su liderazgo ha sido reconocido, entre otros, por Forbes (Top 100 Mujeres Más Influyentes de España), Billboard Español (Executive of the Month) y Billboard Women in Music 2026 —única ejecutiva española en su lista global—.

Que Sandra García-Sanjuán recibiera este reconocimiento precisamente en la noche en la que Starlite celebra su 15º aniversario y hace historia trayendo Premios Juventud a Europa no fue una casualidad: el escenario que ella ayudó a construir hace más de una década se convirtió en el lugar desde el que se reconoció una trayectoria basada en la convicción de que la cultura y el entretenimiento pueden ser motores reales de transformación.

QUINCE AÑOS CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE AMÉRICA Y EUROPA

Desde su nacimiento en Marbella hace quince años, Starlite ha construido un ecosistema internacional en torno a la música, el entretenimiento, la cultura, el hospitality, la producción audiovisual y la filantropía. Por sus escenarios han pasado artistas como Elton John, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Sting, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Rosalía, Christina Aguilera, Lenny Kravitz o Maroon 5, entre muchos otros.

La llegada de Premios Juventud a Marbella representa un nuevo paso en esa evolución y consolida la vocación de Starlite como plataforma de conexión entre el mercado latinoamericano y europeo. No es, además, el primer gran formato estadounidense de la industria musical que elige Starlite para dar un salto internacional. En diciembre de 2025, Billboard celebró en Starlite Madrid su primer Billboard No. 1s fuera de Estados Unidos. Ahora, Premios Juventud hace lo propio desde Marbella.

UNA SEMANA QUE TODAVÍA NO HA TERMINADO

La histórica gala del 3 de septiembre constituye el corazón de una semana de contenidos y experiencias vinculadas a PJ Fest, que ha conectado Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella. Y la música continúa. Starlite Marbella acoge este 4 de septiembre la producción especial de Manuel Carrasco y el 5 de septiembre una noche protagonizada por Wisin y Melendi, dos nuevas producciones audiovisuales concebidas para su proyección internacional.

Una semana que convierte el 15º aniversario de Starlite en algo más que una celebración: la constatación de una visión que nació hace quince años en Marbella y que hoy conecta desde Andalucía a artistas, industria y audiencias de América y Europa.