Las Fiestas de la Victoria inundarán con música, cultura y folclore malagueño cuatro espacios emblemáticos de la ciudad

Las Fiestas de la Victoria se celebrarán en Málaga del 3 al 6 de septiembre con el objetivo de recuperar el espíritu popular de esta celebración y poner en valor las tradiciones, la música y la cultura malagueña. Cervezas Victoria, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial han diseñado un programa que llevará las actividades a cuatro espacios de la ciudad: la Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael.

Durante cuatro jornadas, las fiestas combinarán grandes conciertos, propuestas de música emergente, sesiones de DJs, flamenco, copla, folclore, artesanía y actividades vinculadas a las tradiciones locales. Una programación pensada para diferentes generaciones y públicos y que permitirá disfrutar de distintas expresiones de la cultura malagueña.

Fábrica Victoria: apertura de las fiestas y tradición malagueña

La Fábrica Victoria será el punto de partida de las fiestas el jueves 3 de septiembre con la actuación de Besmaya, una actuación para la que ya se ha colgado el cartel de sold-out.

El espacio volverá a acoger programación el domingo 6 de septiembre con un taller de biznagas, una actividad que permitirá conocer el origen, la historia y el proceso de elaboración de uno de los símbolos más reconocibles de Málaga. La propuesta incluye además una visita a la fábrica y una posterior cata de distintos tipos de cerveza. Las plazas para esta actividad también están agotadas.

La Térmica: una noche dedicada a la música

El viernes 4 de septiembre, La Térmica se convertirá en uno de los principales escenarios musicales de las fiestas, con una programación que combinará pop, rock, electrónica y música de baile a través de dos escenarios.

En el escenario principal se podrá disfrutar de Sike, a las 18.30 horas; Victorias, a las 19.45 horas; Carlos Sadness, a las 21.00 horas; y Alizzz DJ Set, a las 22.40 horas.

Por el espacio de Dj’s pasarán a su vez Felipe DJ (18.30 horas) Nur Nur (20.30 horas) y M.E.M.O. (21:45 horas).

La programación de La Térmica se completará con un mercado artesanal malagueño y un encuentro cultural dedicado a la jábega y los jabegotes por la Asociación de Remo Tradicional, acercando al público a esta tradición vinculada a la pesca, el cante y la forma de vida de Málaga.

Plaza de Toros: cuatro generaciones de música malagueña

El sábado 5 de septiembre, la Plaza de Toros de La Malagueta acogerá una de las grandes jornadas musicales de las Fiestas de la Victoria, con un cartel que reunirá a cuatro artistas y formaciones vinculadas a distintas generaciones.

JavyPablo será el encargado de inaugurar la jornada a las 18.30 horas, con su propuesta de pop de autor y letras cercanas. A las 20.00 horas llegará Tabletom, formación fundamental de la historia del rock malagueño. A las 21.30 horas será el turno de María Peláe, artista que fusiona flamenco, humor y crítica social. La jornada concluirá con El Kanka, que actuará a partir de las 23.15 horas. El cantautor malagueño combina canción de autor, rumba, pop y ritmos latinos.

Parque San Rafael: una gran verbena para celebrar las tradiciones malagueñas

El domingo 6 de septiembre, el Parque San Rafael será el escenario de una gran verbena popular de acceso gratuito, concebida como el espacio más participativo de las Fiestas de la Victoria. La jornada recorrerá diferentes expresiones de la cultura popular malagueña, desde la canción española y la danza tradicional andaluza hasta el flamenco y la copla.

La programación comenzará a las 12:00 horas con el Grupo Socio Cultural Solera, seguido de la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, María Oliva y Lidia Gómez. La tarde continuará con Raquel Framit y el Grupo Esencia y Compás.

A partir de las 18.00 horas, el colectivo local Recreo tomará el relevo con una programación de DJs.

Con esta programación, las Fiestas de la Victoria buscan convertirse en un punto de encuentro entre generaciones y sensibilidades, recuperando el valor de las celebraciones populares y acercándolas a una Málaga contemporánea y abierta. Música, tradición, artesanía y participación ciudadana se darán así la mano durante cuatro jornadas en diferentes espacios de la capital.