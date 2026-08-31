La Verbena Popular evoluciona e incorpora el homenaje a las siguientes décadas

La Verbena Popular vuelve con su cita anual del primer fin de semana de septiembre para revivir las fiestas de antaño y ser un punto de encuentro y reunión de los vecinos y visitantes y, además, como colofón al verano alhaurino. Las celebraciones están organizadas por el Área de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento, en colaboración con un grupo de vecinas que lleva años en esta tarea y persiste en su labor de recuperar nuestras tradiciones y apostar por las raíces alhaurinas.

La edición de 2026 nos trae una gran novedad y una redenominación: se va a llamar ‘Verbena Popular del Siglo XX’, ya que se ha decidido evolucionar generacionalmente e incorporar a las siguientes décadas, sobre todo, las de los 70 y los 80, para incluir a quienes fueron jóvenes en esos años y extender a ellos los homenajes, tanto musicales como personales.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; y la técnica del área, María del Carmen Cebrián, así como la comisión colaboradora de la Verbena Popular, han presentado el gran encuentro intergeneracional -nacido en 1994- que está programado para los días 4, 5 y 6 de septiembre, con el Parque Municipal del Mirador de Bellavista, al que se conoce como ‘de los Patos’, como epicentro.

El viernes 4, a las ocho de la tarde, darán comienzo las fiestas con un paseo inaugural en el que participarán la Reina y Damas del año 2025, las autoridades y la Banda Municipal de Música desde la plaza de San Sebastián hasta el recinto. Seguidamente, tendrá lugar la inauguración de la exposición con imágenes de las épocas abarcadas y se procederá a la apertura de la tómbola benéfica, que este año corre a cargo del Grupo Parroquial El Rocío.

Desde las nueve de la noche, la música sonará de la mano del DJ Fabio para dar paso, a las diez, a la elección de la Reina y Damas de Honor de este año y al homenaje y entrega de distinciones a personajes populares de la localidad relacionados con las fiestas de la época. A las diez y media de la noche la música de los 80 y 90 será la protagonista del concierto que ofrecerá el grupo Okey Makey.

Ya en la jornada del sábado 5, la diana floreada, a cargo de la charanga Los Cocobongos, recorrerá distintas calles del centro histórico con el reparto de chumbos y anís, a partir de las diez de la mañana. El Parque del Mirador de Bellavista acogerá, de nuevo, la propuesta musiual de del DJ Fabio, a partir de las doce y media del mediodía y, a las dos de la tarde, se podrá degustar una gran paella popular por cortesía del Área de Fiestas y Turismo mientras suena la música del grupo ‘Sonidos del recuerdo’. Ya por la noche a las once tiene lugar el esperado concierto del divo de la canción Hoffman, con el espectáculo 'Mi gran noche'.

El domingo 6, se celebra la XXXII concentración de vehículos de época en el entorno del Parque Municipal. a partir de las once de la mañana, con un paseo por el casco urbano desde las doce del mediodía. Mientras, la música sonará de la mano del DJ Fabio y desde las dos de la tarde habrá una degustación popular de fideos tostados por gentileza de la Cofradía de la Pollinica que es quien gestiona el servicio de barra de la verbena. Por la tarde, a las seis, se ha programado una de las actividades más esperadas de estas fiestas, con la recogida de cintas por las calles del casco histórico y la posterior carrera en moto en la avenida Juan Carlos I, a las siete. El fin de fiesta vendrá de la mano del espectáculo tributo a Manolo Escobar, a cargo del cantante Luis Escudero y su orquesta a las nueve y media de la noche.

El alcalde ha resaltado el hecho de que, desde ahora, se incluyan guiños a generaciones posteriores a la de los años sesenta para ir incorporando a personas jóvenes y agrandar la masa social de la verbena, con idea de garantizar su futuro. El concejal de Fiestas, Andrés García, ha afirmado que es uno de los eventos más "queridos y esperados" cada año y está en constante evolución y ha animado a participar en todos los actos programados para hacer de ese fin de semana "una auténtica fiesta".

Desde la comisión colaboradora de la Verbena Popular del Siglo XX han expresado su alegría por estar otro año más en los preparativos de estos festejos y se han mostrado "listas para arrancar" y disfrutar de un intenso fin de semana lleno de nostalgia y diversión asegurada tanto para los vecinos y vecinas de la localidad como para todos los visitantes que cada año pasan por la verbena.