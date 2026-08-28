Take That actuará el 11 de julio en Marenostrum Fuengirola, su única fecha en toda Andalucía

El grupo compuesto por Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen continúa el legado del quinteto formado allá por 1989 y hoy mismo ha dado a conocer el nombre de su décimo disco de estudio, un trabajo que verá la luz a final de año bajo el título 'Dreamers' y que presentará ante el público andaluz el próximo 11 de julio en Marenostrum Fuengirola.

Las entradas para el concierto en Marenostrum Fuengirola estarán a la venta a partir del próximo viernes, 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo sencillo de la banda, 'Feel my love', tema que cuenta con la colaboración del cantautor irlando-estadounidense Michael Patrick Kelly, un artista que lidera las listas de éxitos de varios países.

2026 ha sido un año importante para la icónica banda. En febrero se estrenó su documental de Netflix 'Take That', que inmediatamente se posicionó en el número uno de la lista de reproducciones. Además, cerró por todo lo alto su anterior gira y la retransmisión en directo de uno de sus conciertos se convirtió en la más vista de todos los tiempos de un artista británico. Motivos más que suficientes para celebrar en 2027 con sus fans en Marenostrum Fuengirola.

La cita del próximo 11 de julio será, sin duda, una de las más esperadas de la duodécima edición de Marenostrum Fuengirola, un reencuentro con el público andaluz, ya que es la única fecha confirmada en toda la comunidad autónoma para ver en acción a una de las bandas que más cariño y admiración despierta desde hace décadas.