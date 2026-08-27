La Oreja de Van Gogh recibirá un reconocimiento especial en Premios Juventud, que amplían su cartel para el 3 de septiembre en Starlite Marbella

Uno de los momentos destacados de esta edición será el reconocimiento a La Oreja de Van Gogh como Agente de Cambio, una distinción que pone en valor el compromiso de la banda española con diferentes iniciativas y causas sociales a lo largo de sus tres décadas de trayectoria. Entre ellas se encuentran proyectos como “Guitarras Solidarias”, en apoyo a las víctimas de la DANA, “Cadena 100 Por Ellas” o “Ay Haití”, que reflejan la implicación del grupo en distintas acciones solidarias.

La formación, que celebra este año sus 30 años de carrera y vive además una nueva etapa tras el regreso de Amaia Montero como vocalista, protagonizará su debut musical en Premios Juventud con “Rosas”, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria. La canción acaba de alcanzar además un hito histórico al convertirse en la primera canción de una banda española en superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. La Oreja de Van Gogh cuenta también con dos nominaciones en esta edición, a Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Euro-Song.

La nueva tanda de confirmaciones reúne a Alleh, Elena Rose, Camila Fernández, Eladio Carrión y Silvestre Dangond, que protagonizarán distintas actuaciones durante la gala. Alleh y Elena Rose interpretarán por primera vez en televisión su colaboración “Tututu”, mientras que Elena Rose se unirá a Silvestre Dangond para presentar en directo “Efectos Secundarios”. Por su parte, Camila Fernández regresará con “Suéltame”, Eladio Carrión interpretará “Polaroid” y “Body”, y Silvestre Dangond ofrecerá además “Cásate Conmigo”. Los cinco artistas llegan a Marbella con una destacada presencia en esta edición, sumando entre todos 20 nominaciones a los premios.

Estas nuevas incorporaciones se suman a un cartel que ha ido creciendo en las últimas semanas y que ya reúne a algunas de las grandes estrellas de la música en español. Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena, Farruko, Manuel Carrasco, Camilo, Morat, Elvis Crespo, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Greeicy, Rous, Yandel, Wisin y Ángela Aguilar forman parte de una programación que combina artistas consolidados, grandes nombres de la música latina y nuevos talentos.