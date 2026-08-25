Genalguacil finaliza sus XVIII Encuentros de Arte sumando cuatro nuevas piezas a su colección Pueblo Museo

Los Encuentros de Arte de Genalguacil clausuran una nueva edición con una elevada participación y una destacada calidad de los proyectos desarrollados. Durante la primera quincena de agosto se ha celebrado la XVIII edición del evento social de esta residencia artística, que cumple 32 años desde su nacimiento en 1994. Como principal novedad, los artistas seleccionados han trabajado este año durante un mes ampliando así el periodo destinado a la investigación, creación y desarrollo de las obras.

Los artistas Pablo Bellot, Isabel Bonafé, Julia Llerena y el colectivo Leung Chi-Wo y Sara Wong han desarrollado sus proyectos en estudios abiertos contando con la participación directa de los vecinos y vecinas, uno de los elementos que convierten a los Encuentros de Arte en una cita singular y consolidada dentro del panorama artístico nacional e internacional. Durante estas semanas, visitantes, profesionales e interesados en el arte contemporáneo, entre ellos directores de museos, comisarios y galeristas, han podido conocer de primera mano los procesos creativos.

Desde el pasado 15 de agosto, dos de las nuevas obras se incorporan al espacio público y pasan a formar parte de la colección Pueblo Museo al aire libre, mientras que las otras dos pueden visitarse en el Museo de Arte Contemporáneo. “Si todas las ediciones estamos contentos, esta lo estamos un poco más gracias a los cambios realizados en el formato, lo que ha permitido mejorar la dinámica, ampliando el tiempo de investigación y reduciendo el número de artistas”, ha destacado Arturo Comas, coordinador de los Encuentros de Arte haciendo referencia al resultado de los trabajos.

Más de 50 actividades para todos los públicos

Paralelamente al desarrollo de las obras, los Encuentros de Arte han contado con una amplia programación dirigida a todas las edades, con más de medio centenar de actividades lúdicas, artísticas, culturales y deportivas: cine, conferencia, presentaciones de libros, circo, zarzuela, teatro, música en directo, fútbol y numerosas propuestas más. “Estamos muy contentos por la acogida ya que el pueblo siempre se vuelca al igual que los visitantes, quienes quieren participar en todo lo que hacemos”, expresa el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera.

Herrera ha querido resaltar también la importancia de los Encuentros de Arte dentro de un proyecto cultural con una trayectoria iniciada en 1994 y una creciente proyección nacional e internacional: “Gracias a ello, cada vez hay un crecimiento exponencial en visitas al pueblo, también vemos un crecimiento en vivienda rural por parte de los vecinos y vecinas, atraído por el concepto Pueblo Museo, por lo cual está generando recursos económicos para nuestro municipio”.

En cuanto a balance, los alojamientos turísticos y la hostelería han registrado un lleno absoluto durante estos días, un impacto que se ha trasladado a otros pueblos de la comarca. “Miles de personas han pasado durante los Encuentros de Arte generando un lleno absoluto y este año esperamos superar las 100.000 visitas a Genalguacil”, ha concluido el alcalde.

El Ayuntamiento de Genalguacil y la Fundación Genalguacil Pueblo Museo han contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica, la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y la Red Innpulso. El diputado de Cultura Manuel López Mestanza y el director de La Térmica, Antonio Javier López, estuvieron presentes en la Gala de Clausura de los Encuentros de Arte.

Proyectos desarrollados en el municipio

Julia Llerena ha desarrollado Oradoras nocturnas, una instalación textil y escultórica construida junto a mujeres de Genalguacil a partir de relatos, objetos cotidianos y memorias transmitidas oralmente. Durante su residencia, la artista ha trabajado con tejidos, materiales vinculados al ámbito doméstico y voces de vecinas y vecinos para abordar la memoria íntima y colectiva del municipio. El resultado es una obra suspendida que entrelaza experiencias personales y memoria compartida, creada durante estas semanas en el estudio habilitado en el colegio y que pasa a formar parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil.

Los artistas hongkoneses Leung Chi Wo y Sara Wong han centrado su investigación en aquellas personas que permanecen en antiguas fotografías familiares pero cuya identidad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. A través de carteles de “Se busca”, fotografías históricas, conversaciones con los habitantes y un intenso proceso de memoria colectiva, la pareja artística ha elaborado cerca de una treintena de dibujos e identificado a algunos de sus protagonistas, haciendo surgir recuerdos, anécdotas y diálogos entre distintas generaciones del pueblo. Todo este proceso ha desembocado en El propio extraño, una instalación en el espacio público protagonizada por una gran bandera situada en la entrada del aparcamiento y basada en una de esas imágenes recuperadas, con el pequeño Julián como protagonista. Una presencia del pasado que vuelve así a ocupar un lugar visible dentro de la comunidad.

Isabel Bonafé ha trasladado a Genalguacil una investigación que parte de la memoria doméstica y de los objetos que han acompañado durante generaciones la vida cotidiana de sus habitantes. Para Mis recuerdos más antiguos tienen cien años, o quizás un poco más, la artista ha recopilado utensilios y recipientes conservados en hogares del municipio y los ha convertido, mediante moldes y resina translúcida, en los elementos de una instalación escultórica suspendida. Inspirada también en el eclipse solar vivido durante los Encuentros, la obra utiliza la luz, las sombras, los reflejos y los efectos ópticos para transformar la percepción del espacio y poner en valor historias, recuerdos y cuidados vinculados a la esfera doméstica. La pieza resultante se incorpora al Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil.

Pablo Bellot ha convertido la piedra en soporte para la palabra colectiva. Su propuesta partía de la creación de cien piedras de cerámica y cien mensajes realizados junto a cien habitantes de Genalguacil, pero la participación vecinal superó ampliamente las previsiones y durante su residencia llegaron a elaborarse más de 300 piezas. Deseos, reivindicaciones, pensamientos, necesidades y anhelos expresados por los propios vecinos se transformaron así en materia y memoria compartida. Una selección de cien de estas piedras conforma la intervención mural La piedra como mensaje. Acto de Comunicación nº51, instalada sobre una fachada de calle Parras, donde el pueblo se expresa directamente a través de una obra concebida como un gran acto colectivo de comunicación.