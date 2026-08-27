NILE RODGERS & CHIC CONVIERTEN STARLITE OCCIDENT EN LA PISTA DE BAILE MÁS LEGENDARIA DEL VERANO

Un repertorio que es, en realidad, la historia del pop

La banda protagonizó un recorrido por más de cuatro décadas de historia de música pop y disco, con himnos escritos o producidos por Nile Rodgers para Diana Ross, Sister Sledge, Madonna, David Bowie, Duran Duran, Daft Punk y Beyoncé, además de los grandes clásicos de Chic. El propio artista quiso dejar clara esa dimensión desde el primer minuto: "You guys probably know I write and produce all the songs for this band. But I also write and produce songs for a lot of big superstars: Diana Ross, Sister Sledge, Madonna, David Bowie, Duran Duran, Daft Punk... and a bunch more." El repertorio de la noche recorrió esa trayectoria de principio a fin, de los grandes clásicos de Chic —"Le Freak", "Everybody Dance", "Dance, Dance, Dance", "I Want Your Love"— a "I'm Coming Out" y "Upside Down" de Diana Ross, "Greatest Dancer" y "We Are Family" de Sister Sledge, y "Modern Love", "China Girl" y "Let's Dance" de David Bowie: canciones que han marcado generaciones y siguen llenando pistas de baile en todo el mundo.

Una dedicatoria a Bernard Edwards y Dolly Parton, con la Cantera convertida en un cielo de estrellas

El artista dedicó un momento especialmente emotivo a su socio y cofundador de Chic, Bernard Edwards, fallecido en 1996 y coautor de buena parte de su repertorio clásico, y a su amiga Dolly Parton: "I dedicate this to my former partner, Mr. Bernard Edwards. And to my good friend, Dolly Parton, tonight." Pidió entonces al público que iluminara la Cantera con las luces de sus teléfonos: "Can you take out your cell phones and light 'em up for Bernard and Dolly? Make it look like the stars in the sky." Miles de puntos de luz transformaron entonces el auditorio de Starlite Occident en un cielo de estrellas.

"Can I do both songs?": la noche que Madonna se rebeló

Entre risas, Rodgers recordó también una anécdota de su trabajo con una entonces desconocida Madonna, en los inicios de su carrera: cómo la artista se rebeló contra su intención de lanzar como primer single del álbum "Material Girl", imponiendo "Like a Virgin" en su lugar, título que ella también eligió para todo el disco. "Ella me dijo que quería que el disco se llamara así. Y yo le dije: de acuerdo, Madonna, es tu disco, estamos aquí para servirte", recordó Rodgers, antes de bromear con el público de la Cantera: "Tonight, Madonna is not here and it's my stage. Can I do both songs?" Y las interpretó ambas.

"Cuff It" y un hito histórico en los Grammy

También recordó "Cuff It", su colaboración con Beyoncé, que le permitió protagonizar un hecho histórico en los Grammy: "A few years ago I won the Grammy Lifetime Achievement Award. And for the first and only time in Grammy history, I won a Lifetime Achievement Award and I also won, with Beyoncé, the R&B Single of the Year. It's the only time it's ever happened." En 2023, Nile Rodgers se convirtió así en el único artista que ha ganado la misma noche el Lifetime Achievement Award y una categoría competitiva de los Grammy, en este caso Best R&B Song.

Marta Sánchez y King África, entre el público

Entre el público, Marta Sánchez y King África disfrutaron de una noche marcada por la música, el baile y algunos de los mayores himnos de las últimas décadas.

"Good Times", el broche final

El cierre llegó con "Good Times", uno de los grandes clásicos de Chic y una de las composiciones más influyentes de la historia de la música disco y del nacimiento del hip-hop, poniendo el broche final a una noche en la que Starlite Occident se convirtió en una gran pista de baile al ritmo de una auténtica leyenda de la música.