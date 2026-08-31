Septiembre cambia el ritmo del verano: Málaga y Marsella, dos destinos para viajar en camper por menos de 100 euros la noche

Cuando termina agosto, no tiene por qué terminar la temporada de viajes. Con el regreso a la rutina y la vuelta al colegio, septiembre marca un cambio en el perfil de quienes viajan y abre una ventana especialmente interesante para parejas, grupos de amigos y viajeros sin hijos en edad escolar. Para ellos, seguir viajando en camper durante este mes permite disfrutar de los destinos con mayor tranquilidad, disponibilidad y oportunidades de precio más competitivas, una vez superado el periodo de mayor demanda del verano.

Los datos reflejan hasta qué punto julio y agosto siguen siendo el periodo de mayor concentración turística. En 2025, estos dos meses reunieron el 31,1% de todas las pernoctaciones turísticas registradas en la Unión Europea, según Eurostat. En España, la diferencia también se aprecia en los campings: la ocupación de las parcelas pasó del 61,3% en agosto al 44,1% en septiembre, según el INE. El descenso de la ocupación refleja el cambio de ritmo que se produce al terminar el pico del verano y abre un periodo con mayor margen para viajar con disponibilidad y precios más competitivos.

“Septiembre es una oportunidad para quienes quieren seguir viajando en camper pero prefieren evitar los precios y la concentración de visitantes de los meses de temporada alta. Viajar unas semanas más tarde permite encontrar mayor disponibilidad y, en determinados destinos, acceder a opciones de alquiler más competitivas, al mismo tiempo que se disfruta de una experiencia más tranquila”, explica Adriana Neves, marketing manager de CamperDays.

En este contexto, CamperDays propone Málaga y Marsella como dos destinos para viajar en septiembre con opciones de alquiler de camper disponibles por debajo de los 100 euros por noche. Dos propuestas muy diferentes que permiten descubrir el sur español y francés sobre cuatro ruedas, combinando costa, patrimonio y naturaleza.

Málaga: cultura, pueblos blancos y paisajes mediterráneos

Málaga ofrece una combinación especialmente atractiva para una escapada en camper en septiembre: patrimonio histórico, playas, pueblos blancos y paisajes mediterráneos. La provincia permite combinar la visita a la capital con otros enclaves de interior y costa, adaptando el viaje a distintos ritmos y tipos de viajero.

La ciudad de Málaga es un buen punto de partida para descubrir su patrimonio cultural, con lugares como la Alcazaba, el Teatro Romano y el Castillo de Gibralfaro, además de la Catedral y el Museo Picasso. A pocos kilómetros, localidades como Nerja permiten combinar patrimonio y costa, con atractivos como el Balcón de Europa y las conocidas Cuevas de Nerja.

Para quienes busquen naturaleza, el Caminito del Rey ofrece una de las experiencias más singulares de la provincia, con un recorrido entre desfiladeros y paisajes del entorno del río Guadalhorce. También destacan los pueblos blancos del interior, como Frigiliana, considerado uno de los municipios con mayor atractivo histórico y paisajístico de la provincia, o Ronda, situada sobre el Tajo y rodeada de paisajes de montaña.

Marsella: Mediterráneo, patrimonio y naturaleza en la Provenza

Marsella ofrece una propuesta especialmente completa para un viaje en camper en septiembre, combinando patrimonio, cultura mediterránea, gastronomía y espacios naturales. Su ubicación permite además utilizar la ciudad como punto de partida para descubrir algunos de los paisajes y localidades más característicos de la Provenza.

El Puerto Viejo es uno de los principales puntos de interés de Marsella y concentra buena parte de la identidad marítima de la ciudad. Desde allí, el barrio de Le Panier permite recorrer calles estrechas y descubrir uno de los núcleos históricos más antiguos de la ciudad. También destaca la basílica de Notre-Dame de la Garde, situada en uno de los puntos más elevados de Marsella y con vistas panorámicas sobre el Mediterráneo.

Uno de los grandes atractivos naturales de la zona son las Calanques, un espacio protegido de acantilados, calas y aguas mediterráneas situado entre Marsella y Cassis. El entorno ofrece diferentes rutas de senderismo y permite combinar naturaleza y mar. Para ampliar el recorrido, localidades como Cassis o Aix-en-Provence permiten descubrir otra vertiente de la Provenza, con pequeños puertos, arquitectura tradicional y patrimonio cultural.

La camper permite plantear el viaje con mayor flexibilidad y combinar estos grandes atractivos con paradas en localidades y paisajes menos conocidos, haciendo del propio desplazamiento una parte de la experiencia. Además, viajar en septiembre, una vez superado el pico de demanda del verano, permite recorrer estos destinos con un ritmo más pausado y mayor margen para adaptar el itinerario.

Septiembre ofrece así una alternativa para quienes buscan alargar el verano sobre cuatro ruedas sin estar condicionados por la concentración de viajeros de julio y agosto. Una forma de seguir disfrutando de la carretera, descubrir nuevos lugares y aprovechar una mayor flexibilidad a la hora de organizar el viaje.