María Lara Lavado será la primera Pregonera de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Churriana

El Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Churriana, ha nombrado a Doña María Lara Lavado como Pregonera de Nuestra Señora del Rosario 2026, convirtiéndose así en la primera persona encargada de exaltar públicamente a la Patrona de Churriana a través de un Pregón.

El nombramiento fue acordado durante la reunión de la Junta Coordinadora celebrada el pasado 26 de agosto de 2026 y posteriormente aceptado por María Lara Lavado, quien asumirá la responsabilidad de pronunciar el I Pregón de Exaltación a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Churriana.

La incorporación de este Pregón supone el nacimiento de una nueva cita dentro de los actos y cultos dedicados a la Santísima Virgen del Rosario, concebida como un espacio en el que la palabra sirva para expresar la fe, la historia, las vivencias y los sentimientos que durante generaciones han unido al pueblo de Churriana con su Patrona.

Una pregonera profundamente vinculada a la devoción rosariana

La designación de Doña María Lara Lavado responde, en gran medida, a la profunda devoción que profesa a la Santísima Virgen del Rosario, Patrona de Churriana, así como a su compromiso activo con las manifestaciones populares de fe y cariño que rodean a la venerada imagen.

María Lara Lavado es, además, una de las personas encargadas de la organización de la ya tradicional «Petalá» de la calle San Fernando, uno de los momentos más reconocibles y emotivos de la Procesión Gloriosa de Nuestra Señora del Rosario. Esta iniciativa congrega cada año a cientos de vecinos, devotos y visitantes en la céntrica calle churrianera, donde aguardan el paso de la Santísima Virgen para recibirla entre una multitudinaria lluvia de pétalos.

Con el paso de los años, la «Petalá» se ha consolidado como una de las manifestaciones de devoción popular más esperadas del recorrido procesional, convirtiendo el tránsito de la Patrona por esta calle en una estampa especialmente emotiva y profundamente arraigada entre los churrianeros.

La participación de María Lara Lavado en la organización de este momento, unida a su especial devoción por Nuestra Señora del Rosario, ha sido uno de los aspectos especialmente valorados por el Grupo Parroquial a la hora de confiarle la responsabilidad de protagonizar la primera edición del Pregón.

Un nuevo acto para exaltar a la Patrona de Churriana

El I Pregón de Exaltación a Nuestra Señora del Rosario nace con vocación de continuidad y pretende incorporar al calendario de cultos y celebraciones de la Patrona un acto específicamente dedicado a poner en valor, mediante la palabra, la dimensión religiosa, histórica, sentimental y popular de esta secular devoción.

El Pregón aspira a convertirse en un encuentro en el que puedan hacerse presentes las generaciones que han mantenido viva la devoción rosariana en Churriana, las experiencias personales vinculadas a la Santísima Virgen y las tradiciones que continúan transmitiéndose dentro de la comunidad parroquial.

Su primera edición adquiere una relevancia especialmente significativa al celebrarse durante el año 2026, en el contexto de la conmemoración del Tricentenario de la Devoción a Nuestra Señora del Rosario. El Grupo Parroquial encomienda igualmente a la Santísima Virgen del Rosario la preparación de la pregonera, confiando en que sus palabras sean testimonio sincero de la fe y del profundo cariño que Churriana siente por su Patrona.

La fecha, lugar, horario y demás detalles relativos a la celebración del I Pregón de Exaltación a Nuestra Señora del Rosario serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del Grupo Parroquial.