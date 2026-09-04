Fundación Unicaja organiza conciertos y conferencias en torno a la exposición: "Y sonó la música"

Fundación Unicaja organiza un programa de actividades paralelas a la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ que incluye conciertos y conferencias en torno a esta muestra que explora la representación y la influencia de la música en la creación artística desde la Edad Media hasta el siglo XX.

La Orquesta Solitas, con la participación de la Compañía de Títeres de Miguel Pino, estrena la programación con la interpretación de ‘El retablo de Maese Pedro’ de Manuel de Falla el viernes 11 de septiembre, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del célebre compositor. La actuación tendrá lugar a las 19:30 horas en el Centro Fundación Unicaja Málaga con entrada libre hasta completar aforo.

Programación musical

La programación musical continúa con ‘Sephardica. Mar de Músicas’ que propone un viaje por el legado musical sefardí a través de melodías durante siglos. El concierto, que tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, acerca al público una de las tradiciones más valiosas del patrimonio cultural mediterráneo.

Con motivo del IV Centenario de la publicación de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Arauxo, se ofrecerá la obra ‘Ars Combinatoria. Música en época de los austrias’ que recupera la riqueza sonora del Renacimiento y el primer Barroco español. La actuación, que será el miércoles 23 de septiembre, ofrece una aproximación a la música que acompañó uno de los periodos de mayor esplendor artístico de nuestro país.

La programación continúa el jueves 1 de octubre con el concierto ‘Pour trois violons’ con obras del siglo XVII italiano y francés para tres violines y continuo. A continuación, el jueves 8 de octubre, se ofrecerá un concierto de Sax Nova, ensemble de saxofones dirigido por Elisa Urrestarazu.

Coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento, el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Málaga interpretará el miércoles 14 de octubre un monográfico con obras del compositor malagueño Eduardo Ocón. El concierto recupera parte de su producción y reivindica su papel en la música andaluza del siglo XIX. A continuación, el jueves 22 de octubre Javier García Moreno ofrecerá un recital de guitarra clásica española.

Cerrará la programación musical la Capilla de Música “Maestro Iribarren”, que interpretará la obra ‘Officium defuctorum’, de Tomás Luis de Victoria en la Catedral de Málaga. La interpretación ofrece una experiencia musical para todos los públicos.

Ciclo de conferencias

La profesora titular de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid Ruth Piquer impartirá el jueves 24 de septiembre la conferencia “Más allá de la evocación sonora: mirar la música y la danza en un museo de pintura”.

El jueves 1 de octubre, Antonio Tomás del Pino Romero, organista y director del Coro de la Santa Iglesia Catedral Basílica y profesor del Área de Música de la Universidad Tecnológica del Atlántico y el Mediterráneo, ofrecerá la conferencia “El Setecientos en la Catedral de Málaga: los repertorios musicales y el secreto de los órganos”, como actividad complementaria al concierto previsto para esa misma fecha.

El programa continuará el martes 6 de octubre con Eugenio Carmona Mato, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Picasso-Fundación Málaga y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, quien abordará “Picasso, el Cubismo y la metáfora musical”.

El martes 13 de octubre será el turno de María José de la Torre Molina, catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Málaga, coordinadora del Área de Música del Departamento de Ciencias Históricas de la UMA y vicepresidenta de la Sociedad Española de Musicología, con la conferencia “Pintar la música: Iconografía musical y representación monárquica en las proclamaciones y funerales de los Borbones españoles (1700-1843)”.

Por su parte, el viernes 23 de octubre, Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro, profesor de Historia del Arte de la Universitat de València y director de los ‘Ciclos de Cine’ del Museo de Bellas Artes de Valencia, impartirá la charla “El instrumento y su puesta en imagen cinematográfica: “Todas las mañanas del mundo”.

El programa concluirá el martes 27 de octubre con Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, quien ofrecerá la conferencia “Pasión y éxtasis. La música de las visiones y apoteosis barrocas”.

Todos los conciertos y conferencias tendrán lugar en el Centro Fundación Unicaja Málaga, excepto el concierto del viernes 30 de octubre que se celebra en la Catedral de Málaga, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Un recorrido por cinco siglos de música y arte

La exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ pone de relieve cómo la música ha sido fuente de inspiración, símbolo de espiritualidad, instrumento de comunicación y reflejo de la vida cotidiana. Reúne más de un centenar de piezas entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías y piezas documentales que dialogan con instrumentos musicales históricos para ofrecer una experiencia que conecta arte, historia y música. Entre los artistas representados destacan grandes figuras de la historia del arte como Picasso, Murillo, José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Juan de Valdés Leal, Ramón Bayeu, Enrique Simonet, Julio Romero de Torres, Joaquín Peinado, José Moreno Villa o Rafael Alberti.

Puede visitarse hasta el 2 de noviembre en el Centro Fundación Unicaja Málaga (Plaza del Obispo, 6) de lunes a sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.