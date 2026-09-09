Segunda jornada del II Ciclo de Cine y Literatura de Málaga

Bajo el título “Deporte, pasión, cine y letras bajo el tablero”, la charla estará dedicada a la vinculación entre el cine y el deporte, protagonizada por dos figuras históricas del baloncesto: el ilustre entrenador Pepe Laso y el exjugador olímpico Anicet Lavodrama.

• Pepe Laso: (Madrid, 1938). Exjugador de baloncesto y entrenador. Internacional en 19 ocasiones con la Selección Española (Medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo de Beirut en 1959) y exjugador del Real Madrid. En su faceta como técnico, ha dirigido a equipos de la talla de Baskonia, CB Zaragoza y Forum Valladolid. Es padre del también técnico Pablo Laso. A punto de cumplir 88 años, el próximo 10 de septiembre, este maestro de las canchas sigue descubriendo jugadores y sentando catedra como en sus inicios con aquel mítico KAS de Vitoria.

•Anicet Lavodrama: (Bangui, República Centroafricana, 1963). Exjugador de la liga ACB (con paso por Ferrol, Valladolid y Badalona) y participante olímpico en los Juegos de Seúl 1988. Ha ejercido como directivo de la FIBA y ojeador para los Cleveland Cavaliers. En la actualidad se dedica a la gestión de Asis Sport, presidente de la asociación Deportistas Contra la Droga y miembro de IPTECHNOLOGY (Tecnología en PRL). También es analista deportivo en COPE Radio y en 101 Televisión Málaga. Además de su actividad empresarial e inquietud cultural, Lavodrama continúa en forma a sus 63 años, enseñando y compartiendo su experiencia con los más jóvenes en una cancha de baloncesto.

“Dos ponentes de auténtico lujo que nos hablarán de sus experiencias, anécdotas y recuerdos en el baloncesto. Pero también de libros, películas y de la pasión por el deporte como filosofía de vida. De eso queremos hablar”. Señala Juan Ramón López, crítico de cine, director de los Premios Cinemasmusic y coordinador del ciclo. López presentará y moderará la segunda mesa redonda de esta edición.

Salvo la sesión de clausura, que tendrá lugar el día 30 de septiembre a las 18:00h en auditorio del Museo Carmen Thyssen, el resto de las ponencias se celebrarán los miércoles 16 y 23 de septiembre en la Librería Luces (Alameda Principal, núm. 37), a las 19:00 horas.

El II ciclo de Cine y Literatura «Los libros van al cine», organizado de manera conjunta por la Librería Luces y los Premios Cinemasmusic, es posible gracias a la colaboración del Museo Carmen Thyssen Málaga, Cinemasmusic, Hotel Carlos V, Visto en 35mm, Trofeos Andrés Olivares y VARSAN Publicidad.