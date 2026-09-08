Bisturí Solidario vuelve a unir a Málaga en un tardeo que salvará vidas

La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario volverá a reunir a la sociedad malagueña en torno a la solidaridad con una nueva edición del "Tardeo para África’, que se celebrará el próximo 25 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, en El Balneario de Málaga – Los Baños del Carmen. Tras la buena acogida de la anterior edición, Bisturí Solidario recupera este formato que combina música, ocio, gastronomía y solidaridad en uno de los espacios más emblemáticos de Málaga. Una cita pensada para disfrutar junto al mar y, al mismo tiempo, contribuir a una nueva campaña quirúrgica que la Fundación desarrollará en África.

El evento está patrocinado por Fundación Unicaja y cuenta con la colaboración de Grupo Mundo y Grupo La Tajá, cuyo respaldo resulta fundamental para hacer posible esta jornada solidaria y garantizar el desarrollo de una iniciativa cuyo objetivo es transformar una tarde de ocio y encuentro en una ayuda real para quienes más lo necesitan. En esta ocasión, los fondos obtenidos contribuirán a equipar los quirófanos del Queen of Peace Murambinda Mission Hospital, en Zimbabue, donde el equipo de Bisturí Solidario llevará a cabo

su próxima campaña quirúrgica a finales del mes de octubre.

Música y solidaridad frente al mar

La cita mantendrá el carácter cercano y festivo que caracteriza al ‘Tardeo para África’, con una programación pensada para disfrutar de una tarde diferente y compartirla con amigos. En este sentido, la música correrá a cargo del grupo Alejados y del DJ Jorge Conde, que pondrán ritmo a la jornada gracias a la colaboración de Grupo La Tajá. La entrada tendrá un precio de 30 euros e incluirá picoteo y dos consumiciones, a elegir entre vino, cerveza o refresco. Para aquellas personas que no puedan asistir al evento pero quieran sumarse a la iniciativa, la Fundación habilitará también una Fila 0, que permitirá realizar una aportación económica destinada al proyecto.

El próximo destino: Zimbabue

El Queen of Peace Murambinda Mission Hospital, en Zimbabue, será el escenario de la próxima campaña quirúrgica de Bisturí Solidario. El centro, fundado en 1968 por las Hermanas de la Pequeña Compañía de María bajo los auspicios de la Archidiócesis Católica Romana de Harare, desarrolla su actividad atendiendo a una población con recursos sanitarios limitados. A finales de octubre, el equipo de Bisturí Solidario regresará a Zimbabue para desarrollar una nueva campaña junto a los profesionales locales. Contar con quirófanos adecuadamente equipados es fundamental para poder realizar las intervenciones en las mejores condiciones y contribuir a mejorar la capacidad asistencial del hospital, de ahí la finalidad de este evento benéfico.