El Lago Club de Real de La Quinta reúne por primera vez en España el campeonato de MotoSurf

El Lago Club de Real de La Quinta acogerá por primera vez en España el UIM MotoSurf World Championship 2026, la máxima competición internacional de Motosurf, que reunirá en Marbella a 70 pilotos de la élite mundial procedentes de 20 países.

La competición se disputará en el lago navegable de más de 35.000 metros cuadrados y 400 metros de longitudde El Lago Club, un enclave rodeado de naturaleza que integra playa, embarcadero, zona de baño y actividades acuáticas. La cita convertirá durante tres días a la Costa del Sol en el epicentro internacional del Motorsurf y pondrá de relieve la capacidad de Real de La Quinta para acoger eventos deportivos de primer nivel.

La llegada del campeonato refuerza la visión de Real de La Quinta como un destino residencial y de estilo de vida donde naturaleza, deporte, bienestar, gastronomía y vida social conviven en un mismo entorno.

El deporte, como parte de la experiencia de Real de La Quinta

Con cerca de dos millones de metros cuadrados, Real de La Quinta avanza como uno de los desarrollos residenciales más singulares de la Costa del Sol, integrando viviendas, deporte, bienestar, gastronomía y naturaleza en una misma experiencia. Entre sus espacios destaca El Lago Club con un exclusivo centro dedicado al bienestar y al cuidado personal operado por Le Max Wellness Club y el restaurante Saltao, la propuesta gastronómica de Azotea Grupo.

La celebración del UIM MotoSurf World Championship 2026, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, refuerza la capacidad de Real de La Quinta para acoger eventos internacionales y proyectar Marbella y Benahavís como referentes del deporte, el bienestar y el estilo de vida al aire libre.

Un fin de semana con la élite internacional del MotoSurf

El programa arrancará el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 horas, con la rueda de prensa oficial en el histórico Hospital Real de la Misericordia. A continuación, tendrá lugar la MotoSurf Academy, una iniciativa dirigida a estudiantes invitados de colegios de Marbella y Benahavís, que tendrán la oportunidad de acercarse a esta disciplina y conocer de primera mano a algunos de sus principales referentes internacionales.

Entre los pilotos participantes en la academia estarán Lukáš Záhorský, seis veces campeón del mundo y doble medallista de oro en los World Games 2025; Antony Squire, campeón del mundo 2025 de Estados Unidos; Sára Žuborová, medallista de bronce en los World Games 2025; y Eunjin Lee, campeona de Asia en 2023.

La competición comenzará el viernes 11 de septiembre con los entrenamientos libres y las clasificaciones; continuará el sábado con las semifinales y culminará el domingo 13 de septiembre con las finales, en las categorías masculina, femenina y júnior.

Como extensión de la competición, los aficionados también podrán disfrutar de sesiones de motosurf abiertas al público en The Point Club, en Playa del Pinillo, acercando la espectacularidad de esta disciplina a la costa de Marbella.