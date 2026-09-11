El 061 enseña cómo actuar ante una emergencia sanitaria a 6.731 personas en el primer semestre

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha formado en este primer semestre del año a 6.731 personas en nociones básicas de primeros auxilios a través de charlas y talleres de formación masivas. La mayoría de los jóvenes han sido alumnos de centros educativos andaluces, tanto de primaria, secundaria y bachillerato y de los ciclos formativos de formación profesional o de grado universitario. En la provincia de Málaga, se ha formado a un centenar de jóvenes durante este primer semestre.

Más de un centenar de profesionales sanitarios del 061 han llevado a cabo, de forma voluntaria, un total de 57 jornadas de puertas abiertas en instalaciones educativas y seis sesiones de formación masivas con las que se ha llegado a un total de 6.731 personas en Andalucía. De todas ellas, el 61,5% (4.142) han recibido entrenamiento directo sobre cómo realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar ante situaciones de emergencias en las que existe riesgo para la vida de las personas.

El objetivo principal de esta iniciativa es que la ciudadanía tome conciencia de la importancia del abordaje adecuado de una urgencia y sepa poner en marcha la cadena de supervivencia mientras se avisan a los equipos de emergencias. Las provincias que más jornadas de puertas abiertas han celebrado han sido Granada, con 24 en la que han participado 1.203 personas, Córdoba con 11 y 517 participantes y Cádiz y Sevilla con 5 jornadas y 208 y 117 participantes, respectivamente.

Durante la última década el Centro de Emergencias Sanitarias ha formado en técnicas de reanimación y ha compartido consejos sanitarios sobre cómo actuar en emergencias a más 145.000 andaluces y andaluzas a través de las jornadas de formación masivas y jornadas de puertas abiertas. En el caso de Málaga, desde 2016, se han llevado a cabo 122 jornadas, formando a unas 15.000 personas en procedimientos de actuación ante una emergencia sanitaria.

En estas sesiones, los sanitarios muestran los recursos sanitarios de que dispone el servicio de emergencias 061 y exponen el funcionamiento del sistema de urgencias y emergencias, al tiempo que muestran el proceso de atención a las personas que solicitan asistencia a las salas de coordinación de urgencias y emergencias 061.

Así, se les traslada como se lleva a cabo la recepción de la llamada telefónica, el cuestionario que se sigue para asegurar que en ningún caso se pueda perder la conexión con el usuario y todo el proceso para conocer la situación del paciente, hasta el momento en el que activa al equipo de emergencias sanitarias para atender al paciente.