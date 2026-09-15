FIFMA 2026 culmina, junto a la Fundación Unicaja, cinco días de folclore con una gran respuesta de público en Málaga

Después de cinco intensas jornadas en las que la música, la danza y las tradiciones populares volvieron a convertirse en punto de encuentro entre culturas. La edición de este año, que ha contado con el patrocinio de la Fundación Unicaja, ha estado marcada por una extraordinaria respuesta del público, tanto en las actuaciones celebradas en el Auditorio Eduardo Ocón como en las actividades desarrolladas en otros espacios de la ciudad. Uno de los principales objetivos de FIFMA es contribuir a la difusión, conservación y conocimiento de la cultura popular, mostrando la riqueza de las tradiciones malagueñas y españolas junto a las expresiones folclóricas de comunidades procedentes de otros países. Un propósito que se ha visto ampliamente cumplido gracias a la calidad y diversidad de las agrupaciones participantes, que durante estos días han acercado al público músicas, danzas, indumentarias y costumbres representativas de diferentes lugares y generaciones.

El Auditorio Eduardo Ocón volvió a convertirse desde el viernes y hasta el lunes en el gran escenario del festival. Por él pasaron agrupaciones vinculadas a las culturas ucraniana, rumana, búlgara, peruana, colombiana y argentina, junto a numerosos grupos procedentes de Málaga y su provincia. La elevada asistencia registrada en las distintas jornadas y la respuesta del público confirmaron el interés que continúa despertando una programación basada en la autenticidad de las manifestaciones tradicionales y en el intercambio cultural. Especial repercusión tuvo igualmente el pasacalle protagonizado por los grupos participantes por el Centro Histórico de Málaga, llevando el festival más allá de su escenario habitual y acercándolo directamente a malagueños y visitantes. El recorrido se convirtió en una auténtica exhibición de música, color y tradición, congregando a miles de personas y ofreciendo algunas de las imágenes más destacadas de esta edición. De esta forma, el folclore volvió a ocupar las calles como una expresión cultural viva y participativa, capaz de despertar el interés de públicos muy diversos.

FIFMA 2026 había comenzado el jueves 10 de septiembre en la Sala FEMAPE, con una primera jornada dedicada a la vertiente divulgativa y formativa del folclore. La presentación del libro Historia de la Danza. Vol. IV. Danza Tradicional en España, de Mahali Ediciones, y el Taller de Danza Madrileña impartido por la doctora María José Ruiz Mayordomo sirvieron como apertura a un programa que posteriormente trasladó su actividad principal al Auditorio Eduardo Ocón.

La Federación Malagueña de Peñas quiere destacar especialmente el patrocinio de la Fundación Unicaja, cuya implicación ha resultado fundamental para hacer posible esta nueva edición del festival. Su respaldo permite continuar desarrollando una iniciativa encaminada a proteger y divulgar el patrimonio cultural inmaterial y a generar espacios en los que las distintas tradiciones puedan encontrarse, conocerse y compartirse. FIFMA ha contado igualmente con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga.

Tras cinco días de intensa actividad, el balance de FIFMA 2026 vuelve a poner de manifiesto la vigencia del folclore y su capacidad para reunir a generaciones y culturas diferentes. La Federación Malagueña de Peñas cierra así una edición especialmente participativa, agradeciendo el compromiso de todas las agrupaciones, instituciones, colaboradores y personas que han contribuido a su desarrollo, así como al numeroso público que ha acompañado

cada una de las actividades. El éxito alcanzado refuerza el propósito de continuar haciendo de FIFMA una de las grandes citas de la Federación con la cultura tradicional, manteniendo a Málaga como espacio de encuentro entre pueblos a través de la música, la danza y unas raíces que, lejos de permanecer únicamente en la memoria, continúan plenamente vivas.