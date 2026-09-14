Quirónsalud Marbella, primer hospital privado de la ciudad que alcanza el nivel Óptimo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

El Hospital Quirónsalud Marbella ha obtenido la Certificación de Calidad en nivel Óptimo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), convirtiéndose en el primer hospital privado de Marbella en alcanzar este reconocimiento. El centro ha superado el proceso de evaluación con un cumplimiento del 85% de los estándares establecidos por la ACSA, contemplados en el actual Manual de Estándares de Centros Hospitalarios. Este resultado sitúa al Hospital Quirónsalud Marbella como el segundo hospital privado de la Costa del Sol con mayor porcentaje de cumplimiento de estándares en el modelo ACSA, solo por detrás del Hospital Quirónsalud Málaga.

La certificación, emitida por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, entidad integrada en la Fundación Progreso y Salud, reconoce el cumplimiento de los estándares definidos para los centros hospitalarios y el compromiso de la organización con la calidad, la seguridad, la mejora continua y una atención centrada en el paciente. El programa de certificación de centros hospitalarios contempla tres niveles progresivos: Avanzado, Óptimo y Excelente.

Una trayectoria respaldada por certificaciones de calidad

La obtención de la certificación ACSA se suma a las cinco certificaciones ISO y UNE vigentes con las que cuenta actualmente el Hospital Quirónsalud Marbella, que avalan distintos ámbitos relacionados con la gestión y la actividad del centro. Entre ellas se encuentran la ISO 9001, correspondiente a los sistemas de gestión de calidad; la ISO 50001, centrada en la gestión energética; la ISO 14001, relativa a la gestión ambiental; la UNE 179006, sobre control de infecciones; y la UNE 179003, relacionada con la seguridad del paciente.

Un modelo centrado en la calidad y la mejora continua

El programa de certificación de la ACSA evalúa diferentes ámbitos relacionados con la actividad de los centros hospitalarios. El actual manual, dirigido tanto a hospitales privados como a hospitales comarcales, de especialidades y de baja y media estancia, está compuesto por 100 estándares, agrupados en tres grandes bloques: gestión del centro, atención centrada en el paciente y cultura de seguridad.

Dentro de estos ámbitos se valoran aspectos relacionados con el liderazgo y la organización, los profesionales y la gestión por procesos; los derechos de los pacientes, la continuidad asistencial y la calidad científico-técnica; así como las buenas prácticas, la gestión de riesgos y la creación de un entorno seguro para pacientes y profesionales.

El proceso de certificación constituye, además, una herramienta de evaluación y mejora que permite a las organizaciones identificar fortalezas y áreas de mejora, revisar sus procesos y establecer actuaciones encaminadas a incrementar la calidad y seguridad de la atención sanitaria. El certificado concedido al Hospital Quirónsalud Marbella acredita que el centro cumple los estándares definidos en el Manual de Estándares de Centros Hospitalarios en el ámbito de la cartera de servicios de atención hospitalaria.

Un reconocimiento al trabajo de los profesionales

La obtención de esta certificación es el resultado del trabajo conjunto de los profesionales del Hospital Quirónsalud Marbella y de las diferentes áreas que participan en la actividad asistencial y organizativa del centro.

Para el director de Enfermería del Hospital Quirónsalud Marbella, Alejandro Rodríguez, la certificación representa un reconocimiento al esfuerzo realizado por los profesionales del centro y al trabajo desarrollado para avanzar en la mejora continua: “La obtención de la certificación ACSA en nivel Óptimo supone un importante reconocimiento al trabajo que realizan cada día nuestros profesionales.

Por su parte, la responsable de Calidad del centro hospitalario, Laura Sánchez, ha apuntado que “el proceso de evaluación nos ha permitido revisar y poner en valor muchos de los procedimientos que forman parte de nuestra actividad y, al mismo tiempo, identificar nuevas oportunidades de mejora. Alcanzar este nivel de certificación nos impulsa a seguir trabajando para ofrecer una atención sanitaria basada en la calidad, la seguridad y la mejora continua. Este reconocimiento supone también un nuevo impulso para seguir avanzando en nuestro compromiso con la excelencia asistencial y con una atención cada vez más centrada en las necesidades de nuestros pacientes”.