Exposición itinerante de poesías: “Aceituna que rima, Aloreña que inspira”

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga, con el apoyo y subvención de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y Sabor a Málaga, y la colaboración del Ayuntamiento de Tolox, tiene el placer de informar a los medios de comunicación que la exposición itinerante de poesía «Aceituna que rima, Aloreña que inspira» estará este fin de semana en la muestra “Art Tolox” que se organiza en el municipio de Tolox.

La exposición de poesía «Aceituna que rima, Aloreña que inspira», se podrá visitar en el Colegio Calle Encina desde el viernes 18 al domingo 20 de septiembre, siendo el horario a partir de las 19:00h el viernes, a partir de las 17:00h el sábado, así como durante la mañana del domingo.

Esta iniciativa, nació con el propósito de promover la creatividad literaria y poner en valor el patrimonio cultural y natural del olivar tradicional malagueño a través de las composiciones finalistas del certamen poético celebrado el pasado año. Además, la muestra se encuentra adaptada mediante códigos QR que permiten la audición de los poemas recitados, garantizando el acceso a la cultura a personas con dificultades de lectura o discapacidad visual.