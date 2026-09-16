Synergym refuerza su presencia en Málaga con la apertura de un nuevo gimnasio en Torremolinos

Con una superficie de más de mil metros cuadrados, el nuevo centro se incorporará a la oferta deportiva de Torremolinos con una propuesta que combina equipamiento, tecnología y una amplia variedad de opciones de entrenamiento. Se trata del primer club del municipio y el noveno club de la provincia, dentro de la estrategia de crecimiento que Synergym está desarrollando en la Costa del Sol.

La instalación del nuevo gimnasio supondrá una inversión superior al millón de euros y permitirá generar alrededor de 7 nuevos puestos de trabajo directos, además de 10 empleos indirectos. Con esta nueva apertura, la compañía refuerza su apuesta por Torremolinos y por la provincia de Málaga, y por acercar el fitness a un mayor número de personas.

El futuro club se ubicará justo debajo del Hotel Tent Torremolinos, en una de las calles más céntricas de la ciudad, lo que garantiza una gran visibilidad y facilidad de acceso tanto para los residentes como para los visitantes de la zona.

Inscripción anticipada ya disponible

Los interesados en formar parte del futuro club de Torremolinos ya pueden realizar su inscripción anticipada a través de la web de Synergym: synergym.es/gimnasios/preapertura/torremolinos-hoyo/.

La campaña de lanzamiento ofrece una tarifa especial desde 19,99 €/mes, con un número limitado de plazas. Además, los nuevos socios no tendrán que asumir ningún pago hasta la apertura oficial del gimnasio ni estarán sujetos a compromiso de permanencia, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

La apertura de Synergym Torremolinos permitirá a los vecinos de Torremolinos y su zona de influencia acceder a una propuesta de fitness basada en el modelo smart-price de Synergym, que busca combinar la especialización y variedad de las boutiques de entrenamiento con la versatilidad de un gimnasio tradicional. El objetivo de la compañía es facilitar la incorporación de la actividad física a la rutina diaria mediante una oferta accesible, flexible y adaptada a distintos perfiles de usuario.

"El nuevo club se encuentra ubicado justo debajo del Hotel Tent de Torremolinos, en una calle muy céntrica de la ciudad, lo que nos permite acercar el fitness de calidad tanto a los vecinos como a los visitantes de la zona", afirma Pilar Miranda, responsable de expansión en la Zona Sur para Synergym.

Una propuesta de fitness que combina entrenamiento, tecnología y bienestar

El futuro Synergym de Torremolinos ofrecerá a sus socios diferentes espacios y opciones de entrenamiento, con una propuesta diseñada para adaptarse tanto a quienes buscan iniciarse en la actividad física como a usuarios más experimentados.

La oferta de clases dirigidas incluirá disciplinas propias de Synergym, como Boompa, Rumble, Flow, Core, Synercycling y Zumdance, junto a otras modalidades de entrenamiento como Cardiobox, Pilates o GAP. Esta variedad permitirá a los usuarios elegir entre diferentes intensidades y formatos de entrenamiento en función de sus objetivos y preferencias.

La tecnología será también uno de los elementos presentes en la experiencia de los socios. A través de la aplicación propia de Synergym, los usuarios podrán acceder a ejercicios explicados, consultar y realizar diferentes entrenamientos y realizar un seguimiento de su actividad, ampliando las posibilidades de entrenar más allá de las instalaciones del club.

A esta propuesta se suma el acceso preferente a MyRealFood, plataforma especializada en nutrición saludable. De esta forma, Synergym complementa la práctica de ejercicio físico con herramientas y contenidos orientados a fomentar unos hábitos de vida saludables.