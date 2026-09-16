Fundación El Pimpi reúne a seis referentes de la gastronomía malagueña con su proyecto Savia 2026, conectando con nuevas generaciones

La Fundación El Pimpi presenta Savia 2026, la quinta edición de un proyecto dedicado a descubrir, proteger y compartir los conocimientos que sostienen la identidad agroalimentaria de Málaga. La iniciativa reconoce este año a seis productores, artesanos y profesionales de la provincia y acercará su experiencia a escuelas de hostelería, chefs, restauradores y nuevas generaciones del sector.

Savia parte de una idea sencilla: detrás de cada producto extraordinario hay una persona que conoce la tierra, el oficio y la materia prima. Sus historias reúnen aprendizaje familiar, emprendimiento rural, cooperación entre productores, liderazgo femenino y compromiso con el producto de proximidad.

La edición de 2026 cuenta de nuevo con el patrocinio oficial de la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que Savia 2026 “conecta dos de las grandes fortalezas de Málaga: el talento de quienes han construido nuestro sector agroalimentario y culinario y la ilusión de las nuevas generaciones para hacerla crecer”. El programa combinará encuentros presenciales y contenidos en formato podcast para conservar y difundir este patrimonio más allá de las jornadas.

Seis historias unidas al territorio

- Ana Vera (Quesería El Pastor del Valle, Alhaurín el Grande) representa el relevo generacional de una quesería familiar con más de 25 años de trayectoria. Su trabajo combina elaboración artesanal, cuidado técnico y bienestar animal.

- Guillermo Aranda (CITRIMASAT, Cártama) es agricultor y gerente de la Sociedad Agraria de Transformación de Cítricos de Málaga desde 1989. Su trayectoria muestra el valor de la cooperación para defender al agricultor local y afrontar los retos del mercado.

- José Antonio Calvente (La Molienda Verde, Benalauría) impulsó un proyecto rural que comenzó recuperando un antiguo molino y evolucionó hacia la elaboración de mermeladas y conservas gourmet. Sus productos, entre ellos los elaborados con castaña local, han llegado a mercados internacionales.

- José Gómez (El Envero, La Reserva 12 y La Reserva de Antonio, Málaga y Torremolinos) defiende una cocina basada en el respeto a la materia prima y al trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores. Su propuesta sitúa el producto malagueño en el centro del plato.

- Mariló Luna (Aceites Gil Luna, El Burgo) dirige una almazara familiar con tradición desde 1954. Su historia reúne superación, liderazgo femenino, cultivo ecológico y continuidad generacional.

- Rosario Ginés (Obrador Rosario Ginés, Cuevas de San Marcos) ha convertido las recetas tradicionales de su municipio en una actividad empresarial. Su trayectoria refleja el valor del aprendizaje transmitido por los mayores y la conservación de la repostería popular.

Dos encuentros para compartir el conocimiento

- Las Seis Caras de Savia. El encuentro se celebrará el 29 de septiembre a las 18:00 h en La Sole del Pimpi. Seis periodistas especializados conversarán con los seis protagonistas sobre la tierra, el oficio, la cultura y las experiencias personales que hay detrás de cada proyecto.

- Jornada Savia. La cita tendrá lugar el 6 de octubre a las 12:00 h en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Estará dirigida especialmente a escuelas de hostelería, restauradores y profesionales del sector

Las voces de Savia en formato pódcast

Cada protagonista contará con un episodio propio en el pódcast de La Fundacion El Pimpi. Donde se recogen sus vivencias, el valor del trabajo en el campo y la artesanía, los cambios del sector y su visión del futuro gastronómico. Los episodios estarán disponibles en fundacionelpimpi.com, YouTube, Spotify e iVoox.