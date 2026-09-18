PERITA FEST

Ariel Estrella pondrá el ritmo electrónico internacional en Perita Fest 2026

La DJ y productora se suma al cartel del festival, que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Torremolinos, con una propuesta que fusiona Afro House, electrónica y ritmos de baile

Redacción

Málaga |

Ariel Estrella pondrá el ritmo electrónico internacional en Perita Fest 2026
Ariel Estrella pondrá el ritmo electrónico internacional en Perita Fest 2026 | SoundCloud

Perita Fest continúa desvelando los nombres de su próxima edición con la incorporación de Ariel Estrella, DJ y productora internacional que llegará a Torremolinos el próximo mes de noviembre con una propuesta electrónica marcada por la energía, el ritmo y una fuerte conexión con el público.

Con una carrera desarrollada entre Europa, Oriente Medio y Asia, Ariel Estrella ha llevado su música a clubes y citas internacionales, incluyendo Amsterdam Dance Event, UNTOLD Festival y el afterparty oficial de Consensus Hong Kong.

Su propuesta se mueve entre el Afro House y la electrónica, combinando ritmos de alta energía con una vertiente más melódica y emocional. Una identidad que la propia artista traslada también a su manera de entender la música: no únicamente como una experiencia de baile, sino como una herramienta capaz de generar recuerdos y conectar a quienes comparten la pista.

Ariel Estrella continúa ampliando su catálogo como productora con lanzamientos como “Suelta”, junto a Aaron Sevilla y Tommy Veanud, publicado en 2025, o “I AM ENOUGH”, colaboración con Alar dentro del terreno del Afro House.

Actualmente, la artista reúne cerca de 60.000 oyentes mensuales en Spotify, mientras continúa desarrollando una carrera internacional y ampliando su presencia dentro de la escena electrónica.

Su incorporación a Perita Fest 2026 traslada esa experiencia internacional hasta Torremolinos. Una cita en la que la electrónica y el carácter festivo de sus sesiones se encontrarán con el público malagueño en uno de los últimos grandes encuentros musicales del año.

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