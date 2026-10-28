Savills cierra la venta de un edificio comercial para desarrollar un hotel de 116 habitaciones junto a María Zambrano en Málaga

Savills ha asesorado a un family office andaluz en la venta de un edificio ubicado en la Avenida de la Aurora, en Málaga, para el desarrollo de un nuevo hotel de tres estrellas y 116 habitaciones en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad, junto a la estación de AVE María Zambrano.

El inmueble adquirido cuenta actualmente con uso comercial e industrial y será derribado para dar paso a un nuevo establecimiento hotelero de nueva planta con una edificabilidad de 3.833 m².

Ubicado en el entorno de la estación Málaga María Zambrano, uno de los principales nodos de transporte del sur de España, el futuro hotel disfrutará de acceso inmediato a conexiones ferroviarias de alta velocidad, transporte urbano, la principal zona financiera de la ciudad, áreas comerciales y el centro histórico.

La inversión forma parte de la estrategia de Renta 4 Hospitality I, vehículo concebido para invertir en activos hoteleros con potencial de creación de valor mediante reposicionamiento y desarrollo. El proyecto también cuenta con la participación de Grupo Lar y Westmont Hospitality Group, dos de los principales actores internacionales en promoción y gestión hotelera. Westmont gestiona más de 500 establecimientos hoteleros en distintos mercados internacionales.

La operación refleja el fuerte atractivo que genera Málaga entre los inversores hoteleros. La consolidación de la ciudad como destino turístico, tecnológico y empresarial, junto con el crecimiento sostenido de la demanda alojativa y la limitada disponibilidad de producto de nueva construcción en ubicaciones estratégicas, mantiene vivo el interés inversor por nuevos desarrollos hoteleros.