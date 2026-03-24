CONEXIÓN FERROVIARIA

Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa con 51.300 plazas del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril

Desde hoy martes, Renfe suma un servicio más con destino Málaga a última hora de la tarde hasta una oferta total de ocho servicios diarios con origen Madrid; y otros siete, en sentido inverso, con salida de Málaga

Redacción

Málaga |

Trenes AVE de Renfe - FACUA
Trenes AVE de Renfe - FACUA | EUROPA PRESS

Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa y ofrecerá un total de 51.300 plazas y la circulación de 15 servicios diarios (16 los domingos 29 de marzo y 5 de abril). Desde hoy circularán ocho servicios diarios con origen Madrid; y otros siete, en sentido inverso, con salida de Málaga (ocho los domingos 29 de marzo y 5 de abril). Los horarios serán los siguientes:

  • Salidas de Madrid: 7.20h, 9.35h, 11.35h, 13.35h, 15.35h, 17.30h, 19.50h, 20.35h (diario excepto viernes 27 de marzo y 10 de abril) y 21.20h (viernes 27 de marzo y 10 de abril).
  • Salidas de Málaga: 7.45h, 9.50h, 11.38h, 14.29h, 15.40h, 17.38h, 20.05h (de lunes a sábado), 19.50h (domingos) y 20.30h (domingos).

Estos horarios pueden tener alguna modificación en función de las necesidades operativas. Los viajeros pueden consultar la información de servicio en los canales habituales de comunicación y atención al cliente.

Incremento de la programación Madrid-Málaga en Semana Santa

Los mayores refuerzos se concentran en los días de mayor movilidad, con especial incremento de plazas el Viernes de Dolores y Miércoles Santo para viajar con destino Málaga y el Domingo de Resurrección para regresar a la capital de España. Estos refuerzos con posibles gracias a la programación de una frecuencia adicional los domingos 29 de marzo y 5 de abril a última hora de la tarde, en ambos sentidos, coincidiendo con los momentos de mayor volumen de demanda; así como con la puesta en servicio, en determinados días y horas de trenes de mayor capacidad (S103).

Estos servicios se seguirán realizando por autobús en el tramo Málaga-Antequera Santa Ana y por tren de Alta Velocidad entre Antequera Santa Ana y Madrid y se comercializan con una gama tarifaria de precios reducidos, que fluctúan en función de la demanda.

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