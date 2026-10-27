La provincia de Málaga visa 2.879 viviendas en el tercer trimestre y mantiene el ritmo de actividad de los últimos meses

La provincia de Málaga registró durante el tercer trimestre de 2026 un total de 2.879 viviendas visadas, un 62,8 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1.768 unidades, según los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Pese a este incremento interanual, la cifra se mantiene en línea con la actividad registrada durante el año: en el primer trimestre se visaron 3.195 viviendas y en el segundo, 2.363.

En el apartado de vivienda libre unifamiliar, se visaron 190 proyectos que suman 386 viviendas, con un presupuesto global superior a los 111 millones de euros. Destacan los municipios de Málaga (94 viviendas), Mijas (43) y Estepona (42).

En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, durante este trimestre se registraron 63 proyectos con un total de 1.945 viviendas y una inversión de más de 231 millones de euros. Los municipios con mayor número de unidades proyectadas son Mijas (601), Málaga (328), Estepona (262), Torrox (186) y Fuengirola (150).

En cuanto a la vivienda protegida (VPO), se visaron seis proyectos de promoción plurifamiliar que suman 548 viviendas, con una inversión cercana a los 36 millones de euros. De ellas, 499 corresponden a cinco proyectos en Málaga capital y 49, a un proyecto en Algarrobo.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, señala que el volumen de construcción sigue siendo insuficiente y que no resuelve por sí solo el problema del acceso a la vivienda, “ya que la mayoría de las promociones en la provincia son de vivienda libre y presentan un estándar elevado”. En este sentido, defiende la necesidad de impulsar vivienda a precios asequibles, protegida y social, y reclama “una mayor implicación de las administraciones públicas para promover estas modalidades de acceso y no dejar la solución exclusivamente en manos de terceros”.

La responsable de los arquitectos malagueños también insiste en la necesidad de agilizar la concesión de licencias urbanísticas. Según explica, “los colegios profesionales están poniendo su conocimiento a disposición de las administraciones para acabar con estas demoras, tanto en la concesión de licencias como en la tramitación del planeamiento urbanístico”.

Así, Gómez de Lara manifiesta que “sin planeamiento no hay suelo y, lógicamente, tampoco puede haber vivienda nueva”, y demanda “una mayor coordinación entre las administraciones y la articulación de mecanismos de cooperación y trabajo conjunto, ya que no existe una respuesta única al problema de la vivienda”.

Viviendas terminadas

Entre julio y septiembre de 2026 se finalizaron en la provincia de Málaga 1.717 viviendas. En el ámbito de la vivienda unifamiliar libre, se terminaron 117 proyectos que suman 250 viviendas, con un presupuesto global superior a los 65 millones de euros. Destacan los municipios de Marbella (102 viviendas) y Mijas (38).

Por su parte, la vivienda plurifamiliar libre registró 51 promociones acabadas, con un total de 1.467 viviendas y un presupuesto de 180,5 millones de euros. Los municipios con mayor número de unidades finalizadas son Málaga (453), Estepona (272), Mijas (256), Vélez-Málaga (195) y Fuengirola (140). Durante el trimestre no se registraron viviendas terminadas de protección oficial (VPO).

Rehabilitación

En los primeros nueve meses del año se finalizaron 133 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 90 nuevas viviendas: 10 unifamiliares y 80 plurifamiliares. Torremolinos fue el municipio con mayor número de unidades generadas, con 21 en total, seguido de Málaga capital, con 19, y Fuengirola, que ha generado 15 plurifamiliares. No se registraron proyectos finalizados de reformas integrales ni actuaciones de mejora de la envolvente térmica.

En cuanto a las reformas parciales visadas durante el tercer trimestre de 2026, se prevé la creación de 90 nuevas viviendas: nueve unifamiliares y 81 plurifamiliares. Málaga capital concentra el mayor número de unidades previstas, con 32, seguida de Torremolinos, con 12, y Alhaurín de la Torre, con nueve.

Además, se visaron tres proyectos de reforma integral en viviendas unifamiliares. Durante este periodo no se registraron proyectos visados de reforma integral plurifamiliar ni actuaciones de mejora de la envolvente térmica.

Gómez de Lara subraya la importancia de impulsar la rehabilitación como una herramienta estratégica de las políticas de vivienda. En la línea con los principios de la Ley de Calidad de la Arquitectura, estas actuaciones permiten mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del parque residencial existente, avanzar en su descarbonización y optimizar los recursos disponibles. “La rehabilitación constituye una vía complementaria a la construcción de nueva vivienda para favorecer un parque residencial digno y contribuir al acceso a una vivienda asequible y de calidad”, concluye.