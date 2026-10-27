Nace la Fundación Higuerón Developments para impulsar acciones sociales en la provincia de Málaga

Higuerón Developments ha constituido la Fundación Higuerón Developments, una entidad con la que la compañía quiere reforzar su compromiso con la provincia de Málaga. Su actividad se articulará en torno a cuatro áreas que tienen una influencia directa en el bienestar y el desarrollo de las personas: educación, cultura, deporte y salud.

La Fundación parte de una idea clara: conocer las necesidades del territorio y trabajar junto a quienes ya están dando respuesta a ellas. Para hacerlo, buscará la colaboración de instituciones, asociaciones, profesionales y colectivos locales, con los que pondrá en marcha iniciativas adaptadas a la realidad de cada ámbito.

No todos los proyectos tendrán el mismo alcance ni seguirán el mismo camino. Algunos podrán ofrecer resultados a corto plazo; otros necesitarán más tiempo y la implicación de distintos actores. La intención, en cualquier caso, es que las acciones respondan a necesidades concretas y tengan una utilidad reconocible para las personas que viven en el entorno.

“Somos parte de este territorio y queremos seguir creciendo con él. La Fundación nace para estar cerca, escuchar y actuar. Queremos generar oportunidades reales desde la educación, la cultura, el deporte y la salud, trabajando junto a las entidades, instituciones y agentes locales”, señala Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developments.

Cuatro áreas de actuación conectadas con el territorio

La educación será uno de los principales ejes de trabajo. La Fundación desarrollará iniciativas destinadas tanto a jóvenes como a adultos, entre ellas becas, ayudas al estudio, talleres, cursos y programas de orientación académica y laboral. Con estas acciones busca facilitar el acceso a la formación y proporcionar herramientas útiles para el desarrollo personal y profesional.

En el ámbito cultural, apoyará la creación artística y colaborará en proyectos relacionados con la conservación y la difusión del patrimonio. También promoverá actividades, exposiciones y propuestas vinculadas al ámbito museístico que permitan acercar la cultura a públicos diversos.

El deporte tendrá igualmente un papel relevante. Además de fomentar hábitos saludables, la Fundación lo concibe como una vía para favorecer la convivencia, la integración y la participación social. Por ello, podrá respaldar a clubes, entidades y deportistas, así como colaborar en competiciones, encuentros y programas deportivos.

La cuarta área de actividad será la salud. La Fundación trabajará con organizaciones y profesionales para apoyar proyectos de promoción del bienestar, atención e inclusión social. Asimismo, podrá desarrollar campañas de sensibilización y educación sanitaria dirigidas a distintos grupos de población.

En este marco, la primera acción de la Fundación ha sido la III Gala Contra el Cáncer de la provincia de Málaga, organizada junto a la AECC y celebrada este fin de semana. La cita ha reunido a asistentes en un tardeo solidario con la propuesta gastronómica del chef Diego Gallegos, al frente de Sollo, restaurante con estrella Michelin y estrella Verde.

Higuerón Developments lleva años apoyando y promoviendo iniciativas sociales en la provincia de Málaga, y de forma muy especial junto a la AECC, colaborando en acciones como esta Gala, la Gala de la AECC en Marbella y otras iniciativas en las que la compañía ha participado y seguirá participando, ahora también a través de la Fundación Higuerón Developments.

Becas, ayudas y colaboración con otras entidades

Para llevar estos objetivos a la práctica, la Fundación pondrá en marcha becas, premios, ayudas y subvenciones destinadas a personas, colectivos y organizaciones. También podrá participar en la organización y el patrocinio de conferencias, jornadas, seminarios, certámenes, competiciones y otras actividades relacionadas con sus áreas de actuación.

La colaboración será una parte esencial de su trabajo. La entidad prevé establecer acuerdos con instituciones educativas, culturales, deportivas y sanitarias, además de administraciones públicas y organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Estos acuerdos permitirán compartir experiencia, conocimiento y recursos, evitando duplicar esfuerzos y facilitando que cada iniciativa llegue a quienes realmente la necesitan.

La Fundación también podrá recibir donaciones y patrocinios. Los fondos obtenidos por estas vías se destinarán exclusivamente a financiar sus programas y actividades, de acuerdo con los fines para los que ha sido creada.

Con la constitución de la Fundación Higuerón Developments, la compañía da un nuevo paso en su relación con la provincia de Málaga. A partir de ahora, ese compromiso contará con una estructura propia desde la que desarrollar proyectos, establecer colaboraciones y apoyar iniciativas de interés general.

El resultado de este trabajo se verá en acciones concretas: una beca que facilite la continuidad de unos estudios, un programa de orientación que ayude a tomar una decisión profesional, una actividad cultural abierta a la ciudadanía o un proyecto deportivo o sanitario capaz de responder a una necesidad del entorno.