El Museo de Nerja presenta una nueva exposición temporal, bajo el título ‘Nerja, la memoria de una mirada’, la muestra se compone de diversas imágenes realizadas en la localidad por la fotógrafa Montserrat Santamaría. Esta propuesta es gratuita y puede contemplarse en la Sala Ana María Márquez desde su inauguración, este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, y hasta el domingo 10 de enero de 2027.

Santamaría es una fotógrafa española de imágenes callejeras y cotidianas, con más de seis décadas de trayectoria, está vinculada a Nerja porque el municipio fue el lugar de veraneo de su familia desde los años 70, una tierra que vivió desde niña y que ahora, a sus 89 años, le rinde un homenaje albergando nuevamente aquellas obras que la artista presentó tanto en esta localidad como en la de Frigiliana, en 1992 y 1998.

En la exhibición se presentan fotografías que muestran tanto rostros como rincones y escenas cotidianas. Todos constituyen un testimonio de la historia reciente de Nerja. Todos reflejan esa sensibilidad visual de Santamaría que le permite inmortalizar la fugacidad de acontecimientos, gestos y vivencias, así como apreciar la belleza de elementos tan inadvertidos como una pared desconchada o una ventana entreabierta.

Dos protagonistas esenciales en la obra de Montserrat Santamaría

Las creaciones fotográficas de Montserrat Santamaría se bifurcan en dos perspectivas diferentes de forma principal. Una es la de retratar a personas en su aspecto más natural, habitual y cotidiano, ya sea en escenas urbanas como en celebraciones o acontecimientos. La otra es la de captar elementos que, para otras miradas, pueden resultar intrascendentes como son puertas, ventanas o paredes y dotarles de significado propio, vestirlos de testigos de la historia y de ese paso del tiempo que deja huella en ellos.

Santamaría elige tanto el color como el blanco y negro en sus composiciones, lo utiliza indistintamente y con la misma maestría. Por ello, en esta exposición aparecen ejemplos de ambos tipos, enmarcadas tanto en formatos verticales como horizontales, y mostrando la Nerja de los años 70, 80 y 90.

Un proyecto para localizar a personas que retrató en los 70

Montserrat Santamaría nace en Terrassa (Barcelona), en 1937, pero desarrolla gran parte de su trayectoria fotográfica en Madrid, desde 1960, año en que se instala en la capital y trabaja en la revista Cambio 16.

Actualmente ha cobrado protagonismo por una iniciativa en la que busca localizar a personas a las que fotografió de pequeñas, en los años 70, en el Rastro de Madrid. Su proyecto consiste en localizar a los protagonistas de esas fotografías y regalarles las copias originales de aquellas imágenes. Una propuesta comunitaria para reencontrarse con aquellos a los que retrató entre 1976 y 1977.

Su obra se ha expuesto en espacios tan conocimos como el Museo Reina Sofía, Fine Art Igualada o en muestras como Emocions.