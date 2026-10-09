GASTRONOMÍA

Mar de Sazzon celebra el 12 de octubre con un homenaje gastronómico a la cocina de España

Después de la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano, llega próximamente el primer gran (y esperado) puente, el del 12 de octubre. Aquellos que visiten o residan en la Costa del Sol tienen la oportunidad de disfrutar de un plan exclusivo, pensado para celebrar ese mismo día la excelencia de la cocina española.

Redacción

Malaga |

Paella
Mar de Sazzon celebra el 12 de octubre con un homenaje gastronómico a la cocina de España | www.ondacero.es

Se trata del Menú ‘España a nuestra manera’, un menú especial (39 € por persona) que solo se ofrecerá el 12 de octubre, en horario de almuerzo, en Mar de Sazzon, el espacio gastro más sibarita de Laguna Beach, el hub de ocio y bienestar más conocido de la zona.

En este menú, Mar de Sazzon apuesta por los sabores reconocibles de nuestra cocina con una selección de bocados concebidos especialmente para compartir y disfrutar sin artificios. La experiencia comienza con una selección de entrantes tan conocidos como la gilda, la ensaladilla rusa, una selección de ibéricos y las croquetas de puchero, tan celebradas en la gastronomía meridional. El plato principal es uno de los más celebrados arroces de la casa. En concreto, el de langostinos tigre. El fin de fiesta llega a cargo de la golosa tarta de chocolate, que pone el remate a un menú sustentado sobre la tradición, el producto y el sabor. Existe la posibilidad de añadir un maridaje por 20 euros adicionales por persona.

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