Málaga promociona la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica en los autobuses turísticos de Londres en el marco de la World Travel Market

La Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica de Málaga protagoniza una campaña promocional que se desarrollará durante todo el mes de noviembre en los autobuses turísticos de Londres, cuyo inicio se enmarca en la celebración desde ayer hasta mañana de la World Travel Market, una de las mayores citas profesionales de la industria turística internacional y el principal encuentro del sector en el mercado británico.

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, ha informado sobre el lanzamiento de esta campaña, que ha tenido lugar en la parada que se encuentra junto al Big Ben. Durante todo el mes de noviembre, los vehículos de la compañía City Sightseeing darán a conocer de manera directa, tanto a residentes como a turistas, la imagen de Málaga como capital gastronómica, con la previsión de reciba más de 3.000 impactos cada hora. Estos autobuses turísticos recorren todos los días las principales avenidas, calles y zonas claves de Londres, como Hyde Park, el Támesis, Tower Bridge, St. Paul's, la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus o Leicester Square, entre otras.

La Capitalidad de Málaga, designada por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, cuenta con una programación de más de un centenar de actividades durante 2026 y 2027 y está dirigida tanto a la ciudadanía y visitantes como a profesionales, productores, instituciones y agentes vinculados al sector gastronómico.

Esta acción en Londres forma parte de la presencia de la ciudad en la World Travel Market, donde la Capitalidad está teniendo un papel destacado dentro de la estrategia promocional, como oportunidad para proyectar la gastronomía, el producto local y la cultura culinaria como elementos diferenciales de la oferta turística de la ciudad y reforzar su posicionamiento entre los viajeros interesados en experiencias gastronómicas y de mayor valor añadido.

El Área de Turismo participa en la WTM con el objetico de potenciar el posicionamiento de Málaga en el mercado británico con una estrategia que dará protagonismo a una oferta diversificada y adaptada a distintos perfiles de viajeros, con especial atención al turismo cultural, premium y de lujo, gastronómico, de reuniones y eventos (MICE), cruceros, naturaleza y turismo urbano, entre otros segmentos.