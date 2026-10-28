''Habbis, rey de reyes", una tragedia inédita Miguel Romero Esteo

El próximo jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, en el Rectorado, se presentará Habbis, rey de reyes, una tragedia sobre la protohistoria peninsular y la civilización tartesia que permanecía inédita entre los documentos que el dramaturgo Miguel Romero Esteo vendió en 2014 a la Biblioteca Nacional. En la línea del ciclo que se inició con Tartessos (1983, Premio del Consejo de Europa de Teatro), la recreación de la antigüedad no impide a su autor una lectura de su contemporaneidad, al utilizar la figura mítica del rey Habbis como liberador de los humanos de la penosa tarea del arado, para disgusto (y urdimbre de un magnicidio) de una casta dirigente altamente burocratizada que ve con malos ojos la emancipación de una clase media que piense.

Además, con vistas a su puesta en escena, el volumen incluye una propuesta de adaptación escénica que realizó Luis Vera, fundador de la reconocida compañía Ditirambo y valedor, mediante sucesivas puestas en escena, de la dramaturgia del autor cordobés.

Presentarán el libro, que ha publicado la editorial malagueña El Toro Celeste, la catedrática de Literatura de la Universidad de Estrasburgo Carole Nabet Egger, experta en la obra de Romero Esteo, y el editor de la obra, Ramón Soto. El acto contará con la presencia del Diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y la Vicerrectora de Cultura de la UMA, Rosario Gutiérrez, así como con la presidenta de la Asociación Miguel Romero Esteo, Tecla Lumbreras. La entrada es libre hasta completar el aforo.