Guadalhorce Golf acoge el Gran Premio de España Senior Masculino 2026

El Real Guadalhorce Club de Golf acogerá los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 el Gran Premio de España Senior de 60 y de 70 años Masculino, una competición organizada por la Real Federación Española de Golf que volverá a situar a Guadalhorce Golf en el centro de la actualidad del golf nacional.

El campeonato se disputará bajo la modalidad Stroke Play Scratch a 36 hoyos, distribuidos en dos jornadas consecutivas de 18 hoyos cada una. Durante estos dos días, el recorrido malagueño será el escenario de una competición que reunirá a jugadores sénior de gran nivel, en una prueba que combina exigencia deportiva, experiencia y pasión por el golf.

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, ha querido expresar su agradecimiento a la Federación Española por la confianza depositada, una vez más, en las instalaciones del club para la celebración de un campeonato de ámbito nacional.

«Quiero agradecer a la Real Federación Española de Golf la confianza que deposita nuevamente en nuestro club para la celebración de un campeonato nacional. Para nosotros es una satisfacción poder acoger una competición de estas características. Van a ser dos días de gran competición, en los que podremos disfrutar de un gran torneo y de grandes jugadores», ha señalado Gancedo.

El presidente también ha destacado la trayectoria del club como sede de grandes acontecimientos deportivos, tanto nacionales como internacionales, que han contribuido a consolidar su prestigio dentro y fuera de España.

«Guadalhorce Golf ha celebrado numerosos torneos en los últimos años, tanto nacionales como internacionales, convirtiéndose en una referencia a todos los niveles, tanto deportivos como sociales. A todos los participantes les deseamos lo mejor y esperamos seguir celebrando eventos de esta dimensión, que contribuyen a situar a Málaga como una referencia nacional también en el mundo del deporte», ha añadido.

La celebración de este Gran Premio de España refuerza el compromiso del Real Guadalhorce Club de Golf con la promoción del golf y con la organización de competiciones de primer nivel. La cita supone, además, una nueva oportunidad para poner en valor la capacidad organizativa del club, la calidad de sus instalaciones y el atractivo de Málaga como destino para la práctica deportiva y la celebración de grandes eventos.

Durante el fin de semana, el club espera ofrecer a los participantes y aficionados dos jornadas de golf de alto nivel, en un ambiente marcado por la deportividad y la competitividad. Con esta nueva cita en el calendario nacional, Guadalhorce Golf reafirma su apuesta por el deporte y su vocación de seguir siendo sede de referencia para las grandes competiciones de golf.