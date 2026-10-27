Francisco Gómez: “Tu Primer Hogar nace para que el pago del alquiler se convierta en la entrada de la casa”

Dos primeros proyectos de construcción en curso, a punto de salir a bolsa y cerca de 700 solicitudes recibidas. Esta es la fotografía actual del nuevo modelo inmobiliario que propone Tu Primer Hogar basado en la compra de la vivienda sin pagar entrada.

La empresa malagueña que hace seis meses celebraba en Marbella su presentación institucional, ha dado un paso más en su propósito de llegar a más familias con el deseo de acceder a una vivienda en propiedad con dos proyectos en marcha en Estepona (Málaga) y Umbrete (Sevilla) con una suma total de 57 viviendas entre ambas.

El presidente-CEO, Francisco Gómez explica que “el anuncio de los dos primeros residenciales ha suscitado un interés mayor del esperado. Con poco más de medio centenar de viviendas lanzadas, hemos recibido cerca de 700 solicitudes de información”. En ese volumen de peticiones Gómez distingue tres perfiles específicos: “parejas atrapadas en el alquiler por varios años sin capacidad de ahorro suficiente para la entrada; jóvenes que aún viven con sus padres, e incluso padres que consultan por sus hijos”. Un último segmento menor corresponde a aquellas personas que han contactado “pensando que nuestra propuesta se enmarca en el ámbito de la vivienda social o protegida”.

De otra parte, ha captado la atención de inversores interesados en participar en la compañía. Esta circunstancia ha propiciado una nueva planificación del calendario. “Para captar más capital y poder acometer más proyectos, nos hemos dirigido a inversores más profesionalizados y de un tamaño mayor. De hecho, eso es lo que ha retrasado la salida a bolsa. Es una buena noticia porque es consecuencia de las reuniones que estamos manteniendo con varios inversores y es una señal que corrobora el interés que ha despertado”, matiza Gómez.

Esta primera toma de contacto ha reforzado el propósito de la empresa de elevar su meta de construcción a 1.000 viviendas en el plazo de tres o cuatro años y, a partir de ahí, “ejecutar al menos 1.000 viviendas al año”. Gómez recuerda que España arrastra un déficit de vivienda que, según la fuente, “se sitúa entre 750.000 y un millón de unidades. Cada año se crean muchos más hogares de los que se construyen”.

En este plan de expansión a largo plazo se han identificado 17 provincias donde el acceso a la vivienda en propiedad es más difícil. En Andalucía, el foco está en Sevilla, Cádiz y Málaga. Fuera de la comunidad, el consejero delegado asegura que “se están valorando suelos en la Comunidad de Madrid, Valladolid y el arco mediterráneo”. La compañía busca suelo en enclaves estratégicos donde exista una buena red de comunicaciones y transporte público y aplica siempre el mismo margen: si el suelo es más barato, la vivienda también lo es. Por eso no compite en el segmento prime.

Una idea nacida con el propósito de eliminar la barrera de la entrada

Aunque el problema de acceso a la vivienda ha irrumpido en los últimos meses en la opinión pública, Tu Primer Hogar no es una idea de ayer ni fruto de la improvisación. Comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años, al analizar el problema del acceso a la vivienda en propiedad. Según detalla Gómez, “en nuestro propio entorno percibimos que nuestros allegados no podían tener una casa en propiedad. Su barrera principal no residía en la cuota mensual, sino en el ahorro inicial que exige la compra”. Esta circunstancia llevó al equipo a estudiar durante meses una fórmula que fuera rentable y, al mismo tiempo, jurídicamente eficiente. De ese trabajo salió un modelo matemático desarrollado internamente y la decisión de constituir la compañía como sociedad anónima acogida al régimen de SOCIMI desde el primer día.

Una vez despejada esa ecuación, el modelo es muy sencillo. El inquilino accede a una vivienda con un contrato de alquiler a cinco años que se actualiza anualmente según el IPC, sin otras subidas. Aproximadamente la mitad de lo que se paga de alquiler se destina a una “hucha” que se convierte en la entrada de la vivienda (la proporción varía según el proyecto). Desde el primer día se firma el precio al que podrá comprarse la casa una vez transcurrido el periodo de alquiler (se mantiene congelado con independencia de lo que varíe el mercado). Al final del quinto año, el cliente decide si compra o si finaliza el contrato. La única condición para acceder es no tener una vivienda en propiedad, algo que ya anticipa el propio nombre de la compañía.

Gómez considera que las reivindicaciones de estabilidad de precio y de ahorro que plantean hoy muchos inquilinos tienen respuesta con su propuesta. “Si lo metes todo en la coctelera, sale nuestro modelo”, resume.

Otro factor diferencial radica en el control de todo el proceso. “Frente a otros modelos de alquiler con opción de compra, que adquieren viviendas ya construidas, Tu Primer Hogar realiza el desarrollo integral de cada proyecto. Diseña los edificios, controla la calidad y entrega viviendas a estrenar con especificaciones técnicas actualizadas”, puntualiza Gómez.