El Colegio de Enfermería de Málaga reconoce cinco investigaciones que impulsan el futuro de los cuidados

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha dado a conocer los trabajos ganadores de la IX edición de sus Premios de Investigación, una convocatoria que vuelve a poner en valor el talento investigador de las enfermeras y enfermeros y su contribución al avance de los cuidados. En esta ocasión, cinco investigaciones han sido reconocidas por abordar cuestiones de especial interés para la práctica profesional y la atención sanitaria.

Desde la aplicación de la inteligencia artificial durante el embarazo hasta la optimización de la hospitalización pediátrica, pasando por el impacto emocional de la reproducción asistida, el estudio de biomarcadores asociados al consumo de cocaína o la Enfermería Avanzada en emergencias, los trabajos premiados reflejan la diversidad de ámbitos en los que la investigación enfermera puede contribuir a generar conocimiento y mejorar la asistencia.

Los galardones, que forman parte de la apuesta del Colegio por promover la investigación y la innovación en la profesión, se entregarán el próximo 12 de noviembre de 2026.

Cinco trabajos reconocidos por su contribución a la investigación enfermera

1. Óscar Antonio Porras Perales, premio al mejor proyecto de investigación para mayores de 35 años

El premio al mejor proyecto de investigación presentado por colegiados mayores de 35 años ha recaído en Óscar Antonio Porras Perales, por el trabajo titulado:

«Caracterización traslacional de señales inflamatorias alteradas por el consumo de cocaína y su asociación con biomarcadores de comorbilidad psiquiátrica y cardiovascular durante abstinencia: quimioquinas y troponinas».

La investigación aborda las alteraciones inflamatorias relacionadas con el consumo de cocaína y su

asociación con determinados biomarcadores de comorbilidad psiquiátrica y cardiovascular durante la

abstinencia, un ámbito de estudio que conecta la salud mental, las adicciones y la salud cardiovascular.

2. Pilar Romero Alfaro, premio al mejor proyecto de investigación para colegiados de hasta 35 años

En la categoría de mejor proyecto de investigación para colegiados de hasta 35 años, el reconocimiento ha sido para Pilar Romero Alfaro, autora del trabajo: «Resolver in situ, cuidar de forma integral: la Enfermería Avanzada del 061 de Andalucía».

El proyecto se centra en la Enfermería Avanzada en el ámbito de las emergencias sanitarias del 061 de Andalucía, poniendo el foco en la resolución asistencial en el lugar de atención y en la prestación de cuidados integrales.

3. Isabel María Mora Morillo, premio al mejor protocolo de investigación para mayores de 35 años

Isabel María Mora Morillo ha sido reconocida con el premio al mejor protocolo de investigación para colegiados mayores de 35 años por el trabajo:

«Optimización de la hospitalización pediátrica para pacientes agudos y crónicos: análisis de situación, síntesis de evidencia y co-diseño de un modelo organizativo eficiente».

La propuesta plantea analizar la situación de la hospitalización pediátrica de pacientes agudos y crónicos, sintetizar la evidencia científica disponible y abordar el co-diseño de un modelo organizativo eficiente. Se trata de una línea de investigación centrada en la organización de la atención y los cuidados a la población pediátrica.

4. Cristina Medina Arjona, premio al mejor protocolo de investigación para colegiados de hasta 35 años

El premio al mejor protocolo de investigación para colegiados de hasta 35 años ha recaído en Cristina Medina Arjona, por su trabajo:

«Uso de inteligencia artificial generativa durante el embarazo y puerperio: conocimientos, percepciones y necesidades de orientación sanitaria en mujeres atendidas en el sistema sanitario público de Andalucía».

El protocolo aborda una cuestión de creciente interés en el ámbito sanitario: la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa durante el embarazo y el puerperio. La investigación se orienta al estudio de los conocimientos, percepciones y necesidades de orientación sanitaria de las mujeres atendidas en el sistema sanitario público andaluz.

5. Silvia Carpente Teijido y María Torreblanca Hidalgo, accésit de investigación

El accésit al mejor proyecto desarrollado por enfermeras residentes o especialistas ha sido concedido a Silvia Carpente Teijido y María Torreblanca Hidalgo, por el trabajo:

«Impacto psicológico y emocional de las técnicas de reproducción asistida en mujeres con diagnóstico de infertilidad primaria atendidas en el Hospital Materno Infantil de Málaga: un enfoque fenomenológico».

La investigación se centra en la dimensión psicológica y emocional de las técnicas de reproducción asistida en mujeres diagnosticadas de infertilidad primaria, desde una perspectiva fenomenológica. El trabajo pone el foco en las experiencias de las mujeres atendidas en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Una apuesta por la investigación y la excelencia profesional

Los Premios de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga alcanzan su novena edición con el objetivo de promover la producción científica enfermera, impulsar la innovación y favorecer la aplicación del conocimiento a la práctica asistencial.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación, diferenciadas por edad, tanto para proyectos de investigación con resultados como para protocolos de investigación. A ellas se suma un accésit destinado a reconocer trabajos desarrollados por enfermeras residentes o especialistas.

En esta edición, los premios cuentan con una dotación económica de 3.000 euros para cada proyecto de investigación galardonado, 2.500 euros para cada protocolo y 2.000 euros para el accésit, además del correspondiente diploma acreditativo.

Más allá del reconocimiento económico, estos galardones permiten visibilizar la actividad investigadora que desarrolla la profesión enfermera en ámbitos muy diversos, desde la asistencia directa hasta la organización de los servicios sanitarios y el estudio de nuevas herramientas y necesidades de salud.

La entrega de premios se celebrará el 12 de noviembre

Los cinco trabajos premiados recibirán su reconocimiento el próximo 12 de noviembre, durante el acto de entrega de la IX edición de los Premios de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.

Con esta nueva convocatoria, la institución colegial continúa respaldando a los profesionales que apuestan por la investigación como herramienta para generar conocimiento, fortalecer la profesión y contribuir a la mejora de la atención sanitaria.