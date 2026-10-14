“¿Qué más hay que hacer para que la gente se movilice contra el genocidio en Gaza?” Sepideh Farsi en el 32 Festival de Cine Francés de Málaga

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa de Málaga, ha presentado por primera vez en España las fotografías de la fotoperiodista independiente palestina Fatma Hassona. La exposición La voz de Gaza se podrá visitar a partir de hoy miércoles 14 de octubre a las 20.00 horas en la Alianza Francesa de Málaga.

La muestra está realizada en colaboración con la directora de cine franco-iraní Sepideh Farsi, primera invitada que el festival recibe en su edición nº32, y que presentará al público malagueño hoy a las 19.00 horas en el Teatro Cánovas su documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (2025). En éste comparte una serie de conversaciones a través de videollamadas con Hassona, previo al asesinato de ésta última por parte del ejército israelí, al día siguiente de anunciarse la selección de la película en Cannes en 2025.

Junto al director del certamen y de la Alianza Francesa, Sullivan Benetier, ambos han dado a conocer la exposición en un encuentro con los medios de comunicación. “Conocí a Fatma a través de un contacto, e inmediatamente sentí una conexión y vínculo total más allá de la diferencia generacional, sobre todo de sororidad; ambas queríamos estar en contacto la una con la otra”, ha comentado Farsi sobre la fotoperiodista, de la que elogia su “madurez y ternura”, así como “la maestría y el rigor” de su fotografía.

Sepideh ha explicado que “el documental es exactamente la misma versión que se presentó en el Festival de Cannes. Lo único que añadí después de su asesinato fue mi última conversación con ella. En un momento le pregunté ¿dejarías Gaza? Y ella me respondió “no, Gaza es todo lo que tenemos”. Encuentro una determinación en su voz que me conmueve y con la que me identifico”, ha explicado.

La proyección del documental irá seguida de un encuentro con la directora que con más de 20 películas atravesadas por la relación entre imagen, memoria y resistencia es activista desde sus comienzos, y cuya obra ha recibido numerosos premios y menciones internacionales. En el film, Fatma Hassona narraba la brutalidad a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza, y muestra a Farsi las fotografías que va tomando. El documental fue seleccionado por ACID (Asociación para la Difusión del Cine Independiente) para el Festival de Cannes de 2025, que, tras el asesinato de la fotógrafa y de sus familiares, expresó entonces su «profunda tristeza» y señaló que la proyección del film constituiría también una forma de honrar su memoria.

«Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni ser un número en una lista. Quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que permanezca con el tiempo», declaraba Fatma en 2024 en sus redes sociales. La fotoperiodista independiente se ha convertido en estos años en una figura cultural cuya obra ha convertido la resistencia en una forma de testimonio y cuyo último deseo fue que el mundo escuchara su voz.

La fotografía de Fatma Hassona, un espejo sobre la realidad socio-política mundial

En la presentación de la exposición a los medios, Sepideh Farsi ha compartido algunas reflexiones alrededor del momento actual tan complicado a nivel global. “Vivimos un momento muy duro, el mundo va de mal en peor: el genocidio en Gaza se ha extendido al Líbano, en Irán el régimen bombardea a los civiles, y a su vez EE.UU. bombardea irán”, relataba. “Creo que si hay algo que puede enseñarnos este documental es lo imprescindible que es el diálogo”.

“No se habla de las víctimas, ¿por qué? Con todo lo que está ocurriendo escuchamos sobre el precio del barril, la tasa de la moneda, el estrecho de Ormuz… Pero no hablamos de las personas. Cuando lo hacemos, se las considera un hecho colateral. En Gaza la gente es asesinada por el ejército israelí ­—incluso después del alto al fuego— también se mueren de hambre, se les corta el acceso a lo básico. Es lo más terrible para la humanidad”, señalaba.

“El genocidio ya existía, hay evidencias aplatantes, mi documental lo contaba, ahora el documental Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor, lo confirma y es de agradecer. Pero ¿qué más tenemos que hacer para la gente se movilice en contra del genocidio en Gaza? ¿Qué más necesita la sociedad para tomar partido? ¿Qué más evidencia de las atrocidades necesitamos?”, concluía Farsi.

Hoy, la Alianza Francesa de Málaga inaugurala exposición dedicada a Fatma Hassona, La voz de Gaza. La apertura tendrá lugar a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. La muestra reúne más de 50 fotografías realizadas por Hassona en un periodo de dieciocho meses, comprendidos entre octubre de 2023 y abril de 2025. La iniciativa presenta una mirada desde el interior de Gaza a la vida cotidiana de su población durante la guerra. Estas imágenes, que componen parte de lo que la artista llamó A City of Ghosts (Una ciudad fantasma), documentan el día a día de la masacre y la violencia vivida en la ciudad palestina, pero también los vínculos familiares, la vida cotidiana, la resistencia y la capacidad de una comunidad para continuar existiendo y creando en circunstancias extremas.

El comisariado de la muestra, realizado por Sullivan Benetier y Antonio Rodríguez Molina (director y responsable de comunicación del festival) propone una cuidada alternancia entre la proyección más fiel de la realidad que muestran sus instantáneas y un énfasis en la capacidad artística y de composición de Hassona, que falleció con 25 años. El proyecto, realizado en colaboración con Sepideh Farsi, establece así un diálogo entre cine y fotografía y permite acercarse a la obra de Fatma Hassona más allá de su condición de testimonio de guerra.

Las fotografías de esta muestra se presentan de forma inédita en España, tras haber formado parte de exposiciones internacionales en el Instituto del Mundo Árabe en París; en el Festival de fotoperiodismo Visa pour l'image en Perpiñán; en el Festival de Cannes; en el Festival KYOTOGRAPHIE en Kioto; en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) en Tokio; en el Cinema Galeries Art House de Bruselas; en Tenthaus y Podium, así como en el Nobel Peace Center (Centro Nobel de la Paz) en Oslo; entre otros lugares.