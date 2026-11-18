La Fábrica Victoria ha acogido este mediodía la gran final del V Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía, una iniciativa organizada por la marca para reconocer la profesionalidad del sector hostelero, fomentar el buen servicio de la cerveza y promover la cultura cervecera en Andalucía.

Carlos Santos, del restaurante La Jacinta, en Córdoba, se ha alzado con el primer premio, convirtiéndose en el ganador de esta quinta edición. Por su parte, José María Molina, de Bocao Vitango, en Jaén, ha conseguido el segundo puesto, tras una jornada en la que los participantes han demostrado su destreza y conocimiento del arte del tiraje.

La competición ha reunido a 16 finalistas procedentes de distintos puntos de Andalucía, que han tenido que superar sucesivas eliminatorias de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Durante las distintas pruebas, los aspirantes han demostrado sus habilidades ante un jurado especializado, encargado de valorar la técnica y la calidad del servicio de cada cerveza.

Una quinta edición con récord de participación

El concurso continúa consolidándose como una cita de referencia para los profesionales de la hostelería andaluza. En esta quinta edición han participado 682 establecimientos, un 46 % más que en 2025, y se han presentado más de 893 vídeos, lo que supone un crecimiento del 18 % respecto al año anterior. Además, la iniciativa ha registrado un total de 9.592 votaciones.

La gran final ha estado conducida por la periodista malagueña Elena Cabeza y ha contado con la presencia de representantes de Cervezas Victoria, entre ellos Luis Rubio, director comercial de la marca; José Villalobos, Brand Manager; y Alejandro Pino, del departamento de Trade Marketing.

Durante el encuentro, Luis Rubio ha destacado la evolución del certamen y la implicación de los profesionales del sector: «Gracias a todos los participantes y al equipo de Cervezas Victoria que lo hace posible. Esta quinta edición muestra la consolidación del certamen con récord de participación y un nivel alto y exigente por parte de todos los participantes».

Los finalistas han representado a establecimientos de diferentes provincias andaluzas: Surban (Algeciras, Cádiz), Descorche de Cervantes (Málaga), El Paso (Córdoba), La Jacinta (Córdoba), El Condado (Huelva), Bocao Vitango (Jaén), Habanera 99 (Granada), Ménade (Málaga), Bodega Guerola (Málaga), La Lonja Marbella (Marbella, Málaga), Miramar (Granada), Palo Cortao (Granada), Mar Vega (Granada), La Tribu (Huelva), Cien Vinos (Sevilla) y La Peña (Sevilla).

Un jurado especializado para valorar el tiraje perfecto

El jurado de esta quinta edición ha estado formado por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga; Lidia Outeda, jefa de sala del restaurante Faralá, distinguido con una estrella Michelin; Luis Rubio, director comercial de Cervezas Victoria; José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria; y Alberto Torreblanca, ganador de la cuarta edición del concurso y propietario de La Pera Gastrobar.

Como novedad, esta edición ha incorporado al ganador del año anterior como miembro del jurado, una iniciativa que permitirá que los vencedores de cada convocatoria participen en la valoración de los concursantes de la siguiente edición.

Durante las diferentes eliminatorias, el jurado ha evaluado aspectos fundamentales para conseguir un tiraje perfecto, como la técnica empleada, la presencia de burbujas, la formación de la crema y la presentación final de la cerveza en barra.

En la gran final, los dos últimos aspirantes han tenido que demostrar su habilidad sirviendo dos cervezas en formatos diferentes, vaso de caña y copa, en una prueba decisiva para determinar al ganador.

Bodega Guerola, reconocido como el Bar Más Querido de Andalucía

Además de premiar la habilidad de los mejores tiradores de cerveza, el certamen ha vuelto a reconocer el cariño del público hacia los establecimientos hosteleros con la distinción al Bar Más Querido de Andalucía.

En esta edición, el reconocimiento ha recaído en Bodega Guerola, de Torremolinos (Málaga), que ha conseguido un total de 4.113 «me gusta» en la votación popular. El establecimiento ha recibido una placa distintiva que reconoce el apoyo y la fidelidad de sus clientes.

Con esta quinta edición, Cervezas Victoria reafirma su compromiso con la hostelería andaluza y con la puesta en valor de sus profesionales, promoviendo la excelencia en el servicio de la cerveza y reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el talento que hay detrás de cada barra.